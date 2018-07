Pelo menos quatro palestinianos morreram nesta sexta-feira na Faixa de Gaza, atingidos pelo exército e força aérea israelitas. Desses quatro, pelo menos três eram “combatentes” do movimento islamita Hamas. Do lado israelita houve uma baixa: um soldado que acabaria por morrer devido aos ferimentos.

Israelitas e palestinianos concordaram "restaurar a calma" para prevenir a deterioração da situação, avança a Reuters, que cita um porta-voz do Hamas. Alguns oficiais de segurança egípcios terão servido como intermediários. Durante o dia, as Nações Unidas (ONU) já tinham vindo pedir para que se evitasse uma nova guerra.?

As Forças Armadas israelitas afirmaram que os bombardeamentos — que começaram durante a tarde desta sexta-feira e se prolongaram até à noite — foram uma resposta aos disparos e arremessos de explosivos do lado palestiniano. Israel disse ainda que os seus soldados estiveram sob fogo durante “violentos distúrbios” na fronteira entre Gaza e Israel, escreve a AFP, e que por isso o exército ripostou bombardeando todos os “alvos militares na Faixa de Gaza”. Na óptica israelita, foi o Hamas que escolheu “a escalada” de violência.

Os confrontos resultaram em pelo menos quatro mortos: três combatentes do Hamas e um civil, de acordo com residentes e médicos ouvidos pela AFP. Há registo de pelo menos 120 feridos no lado palestiniano.

Em Israel, os militares ouvidos pela Al Jazeera afirmaram que que “um grupo terrorista” atirou sobre as tropas e que um soldado foi ferido com gravidade, acabando por morrer.

O enviado especial da ONU para o Médio Oriente, Nickolay Mladenov, pediu para Israel e Palestina evitarem uma nova guerra — que a concretizar-se seria a terceira desde 2008. “Todos na Faixa de Gaza se devem afastar do precipício. Não na próxima semana. Não amanhã. Imediatamente” escreveu o enviado especial no Twitter. “Os que querem provocar uma guerra entre palestinianos e israelitas não devem ser bem-sucedidos”, acrescentou.

Ao longo da tarde, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, esteve reunido com o chefe do Estado Maior, o general Gadi Eisenkot, e com o Ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, para discutir a situação.

No entender dos israelitas, o Hamas desafiou-os ao lançar balões e papagaios incendiários a partir da Faixa de Gaza. O ministro da Defesa, Avigdor Lieberman, ameaçou com uma ofensiva militar se os lançamentos continuassem. Os balões ateiam fogo a campos cultiváveis e nos últimos meses já destruíram cerca de 2600 hectares de território israelita.

Os protestos palestinianos que se iniciaram a 30 de Março são uma resposta ao “bloqueio” israelita, e uma forma de pressão para exigir o retorno dos refugiados palestinianos que fugiram ou foram expulsos aquando da criação do Estado de Israel. Os protestos, conhecidos como a “Grande Marcha do Retorno”, já resultaram em pelo menos 149 mortos e 4000 feridos palestinianos, de acordo com os números da AFP. É a 17.ª semana consecutiva de protestos em Gaza.

