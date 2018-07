A superioridade de Portugal passou rapidamente da teoria à prática nos quartos-de-final do Campeonato da Europa de hóquei em patins. Na Corunha, a selecção nacional esmagou nesta sexta-feira a Inglaterra por 14-2 e confirmou a presença esperada nas meias-finais do torneio, fase em que enfrentará um teste de fogo. É a Itália que separa agora os portugueses da final da prova.

Foi a Hélder Nunes, com uma stickada de meia distância, que coube a honra de abrir o marcador, aos 5m45s. A pronta reacção britânica, com um golo de Alexander Mount (o mais virtuoso da equipa), podia ter tido o condão de intranquilizar a selecção portuguesa, mas a diferença em pista era demasiado evidente para ser posta em causa por um simples remate bem sucedido.

Portugal demorou sensivelmente cinco minutos para voltar a encontrar as redes inglesas, mas, quando o fez, acelerou para uma goleada. Diogo Rafael, Rafa e Victor Hugo, em dose dupla, colocaram o marcador em 1-5 no final da primeira parte.

Luís Sénica aproveitou o contexto para dar mais repouso a alguns dos elementos mais utilizados, como Hélder Nunes ou João Rodrigues, mas a equipa não se ressentiu. Em três minutos, Victor Hugo assinou mais um "bis" no arranque do segundo tempo, Poka seguiu-lhe as pisadas e também marcou por duas vezes, sendo que, pelo meio, Gonçalo Alves também facturou.

Com 10-1, Inglaterra deu um ar da sua graça e ainda reduziu, por Jack Tucker, mas ainda houve tempo para João Rodrigues manter a veia goleadora, marcando por mais três vezes em pouco mais de dois minutos, e para Poka completar um hat-trick.

Contas feitas, Portugal aproveitou a quarta goleada neste Europeu para reservar um lugar na meia-final, tendo no sábado (21h, RTP1) como adversária a Itália, rival histórico que nos quartos-de-final eliminou Andorra, por 6-2. No outro embate desta eliminatória, Espanha (goleou a Suíça por 10-2) vai medir forças com a França (derrotou a Alemanha por 5-2).

