Neymar garantiu esta sexta-feira, em declarações durante uma angariação de fundos para o Instituto Projecto Neymar Jr., que continuará a representar o Paris Saint-Germain, enfrentando as críticas de que foi alvo no Mundial 2018. O astro brasileiro desejou ainda sorte a Cristiano Ronaldo, que classificou de génio e lenda, antecipando uma mudança do calcio.

“O Cristiano Ronaldo vai mudar o futebol italiano. Vai voltar a ser aquele futebol que eu via quando era criança”, assinalou o brasileiro. “O Cristiano é uma lenda, um génio e temos que respeitar isso. Fico feliz pela decisão dele. É sempre difícil, mas desejo-lhe boa sorte”, prosseguiu com mais uma certeza.

“Tenho contrato com o Paris Saint-Germain e quero vencer no clube”, afirmou, descartando cenários que considerou especulativos.

A terminar, Neymar explicou a propensão para as quedas no Rússia 2018, onde o Brasil falhou a conquista do hexacampeonato mundial. “É exagero, mas não tem problema nenhum. Tentei jogar para o ‘time’, mas por vezes tenho que ser mais individualista. O Neymar tem as costas largas. É normal quando se perde. Mas não posso falar para os adversários: 'Meu amor, licença que quero fazer golo'. Muitas vezes sou mais rápido e mais leve. Se quero sofrer falta? Não, isso machuca, e depois passo cinco ou seis horas a fazer gelo. Mas quem não passou por isso não entende”.

