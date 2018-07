O FC Porto perdeu esta sexta-feira, por 2-1, no primeiro encontro do Algarve Football Cup 2018, frente aos franceses do Lille, somando a segunda derrota consecutiva na pré-época, depois do "contratempo" com o Portimonense.

No final, os "dragões" revelaram igualmente pouco acerto nos penáltis, perdendo por 4-3, com Maignan a defender os remates de Soares e Diogo Leite. Mothiba falhou pelo Lille, rematando por cima.

Mas antes, Xeka (64') e Mothiba (87') já tinham assinado a vitória dos "dogues", com Hernâni (72') a marcar pelo FC Porto. O torneio prossegue no sábado com o Lille a defrontar o Everton (20h) e termina no domingo com os ingleses de Marco Silva a testarem a capacidade de reacção dos "dragões" (20h).

Enquanto aguarda pelos "reforços" Herrera, Maxi Pereira e Danilo, Sérgio Conceição continua à procura de um "onze" que lhe dê garantias. Frente ao Lille, o treinador portista reservou o corredor direito para o defesa-central Chidozie. E as dificuldades foram notórias, com os franceses a tentarem a sorte pressionando o elo mais fraco, quase sempre por Bamba.

Apesar de tudo, o FC Porto foi resolvendo, pontualmente, os problemas colocados pelo ataque do Lille, com Felipe e Diogo Leite a complementarem-se. A dupla do eixo do FC Porto apagava, de resto, os fogos causados pela inépcia do meio-campo, onde Sérgio Oliveira revelava dificuldade em fazer fluir o jogo.

Escondido, Paulinho preferia as acções ofensivas, surgindo em dois momentos: a accionar a velocidade de Marega e a tabelar com Óliver no lance mais bonito e perigoso da primeira parte, ambos resolvidos pelo guarda-redes Maignan.

Sérgio Conceição apostara ainda na titularidade de André Pereira, em detrimento de Soares. Mas o avançado não disfarçou a ansiedade, ainda que o central Soumaoro - com Maignan fora da baliza - lhe tivesse negado o golo, com o braço, lance que o árbitro Nuno Almeida puniu com cartão amarelo.

Com Brahimi a tentar sublimar o jogo do campeão português e Marega a desbaratar um bom par de oportunidades, Sérgio Conceição mudava cinco nomes no início da segunda parte, poupando Chidozie, Paulinho e Sérgio Oliveira a mais constrangimentos e abdicando ainda de Brahimi e André Pereira.

Mas Waris, Adrián e Hernâni não acrescentaram nada de novo, enquanto Otávio procurava organizar e João Pedro ia travando as incursões de Bamba. Hernâni falhava, de resto, uma ocasião logo a abrir, o que se revelou problemático pois o Lille iria adiantar-se aos 64' pelo médio português Xeka, de cabeça, na sequência de um canto. Antes, Fabiano já tinha evitado o golo dos franceses, que também tinham desperdiçado situação flagrante por Nicolas Pépé.

Sérgio Conceição reagiu, trocou Marega por Soares e o FC Porto chegou ao empate num lance infeliz de Maignan, pouco depois de João Pedro ter perdido excelente oportunidade para marcar e brilhar. O remate cruzado de Hernâni (72') sofreu um desvio em Soumaoro, traindo o guarda-redes.

O FC Porto acabaria, ainda assim, por sofrer novo revés. Uma transição rápida, após má entrega de Soares junto à área do Lille, provocou o "desespero" do banco portista, já sem tempo para rectificar após o remate de Mothiba.

