800 pessoas e as suas memórias ilustradas do Porto

Um "Passeio de Desenho" deixou a Ribeira do Porto repleta de centenas de desenhadores, esta quarta-feira à tarde, a propósito do Simpósio Internacional do grupo Urban Sketchers. Nos bancos, no chão, de pernas penduradas para o rio, nas escadas e nas esplanadas, os artistas transpuseram para o papel a paisagem ao redor.

“Quando desenho num local, depois recordo-me muito melhor daquela atmosfera do que se apenas tirar uma fotografia”, diz Scott Renk, fundador do grupo Urban Sketchers na Carolina do Norte. Nesta visita ao Porto, pretende inspirar-se no contacto com os outros artistas, as paisagens e as caves de vinho.

De forma mais ou menos abstracta, com caneta ou aguarela, a preto e branco ou a cores, cada “urban sketcher” desenha a sua perspectiva sobre a cidade e nunca uma imagem é igual a outra, dando origem a mil e uma representações do mesmo local.

É impossível ter uma noção das vezes que o Cais de Gaia, a Serra do Pilar e a Ponte D. Luis I foram fotografados, mas é com certeza que se pode afirmar que nunca antes tantos olhares atentaram naquela parte da cidade do Porto, enquanto as mãos desenhavam o que os olhos viam.