Cabo-verdiana nascida em Bissau, em 1975 (porque os pais ali estavam, de passagem, a preparar a independência), Nancy Vieira impôs-se como uma das vozes mais relevantes da geração pós-Cesária Évora, que ela homenageará num concerto colectivo no Festival Sol da Caparica, em Agosto. Com inúmeras colaborações e cinco discos em nome próprio (Nos Raça, 1995; Segred, 2004; Lus, 2007; Nô Amá, 2012; e Manhã Florida, 2018), é o mais recente que ela tem vindo a apresentar, ao vivo e nas rádios. Manhã Florida, com doze canções, traz a marca da morna, mas também das geografias que alimentam o universo criativo de Nancy, da Europa às Caraíbas e ao Brasil, em originais de Eugénio Tavares, Amândio Cabral, Teófilo Chantre ou Mário Lúcio. A cantora vai estar no Auditório do PÚBLICO no dia 19, a cantar e em conversa com o jornalista Nuno Pacheco.