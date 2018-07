A partir desta quinta-feira e até Domingo o Vale das Almas — pinhal onde se realiza a 37.ª Concentração Internacional de Motos — junto à praia de Faro, transforma-se na cidade dos amantes das duas rodas. A organização espera, à semelhança dos anos anteriores, receber até 26 mil visitantes. As bandas musicais e o show strip-tease são a outra componente da festa, atraindo a atenção de quem gosta de apreciar música e espectáculos em ambientes menos convencionais.

A organização afasta a possibilidade de confrontos entre os Hells Angels e os Los Bandidos, mas à cautela as forças policiais estão em “alerta” para qualquer eventualidade. A Câmara de Faro, antes de aprovar o plano de segurança — dentro e fora do recinto — reuniu com as chefias de todas as forças policiais e outras entidades com responsabilidade na área. “As forças de segurança estão de alerta em relação a esta questão [segurança], estamos todos coordenados e a trabalhar”, anunciou esta quinta-feira, o presidente do município, Rogério Bacalhau, em conferência de imprensa realizada no local, ao lado de outros responsáveis pelo evento.

Quanto ao número de motociclistas portugueses que se dirigem de norte para sul, e também espanhóis, ainda não é certo se a concentração vai ser mais ou menos participada, em consequência das últimas notícias sobre os Hells Angels. As inscrições abriram esta quinta-feira, embora alguns participantes tenham chegado uns dias antes para aproveitar o tempo de praia. “Acho que tem havido um empolamento desgraçado”, disse o presidente do Moto Clube de Faro, José Amaro, referindo-se aos receios de confrontos entre participantes rivais. Mas, acrescentou, “temos todos os planos de segurança previstos para alguma eventualidade que possa acontecer”. Porém, afasta a hipótese da necessidade de recurso a uma intervenção musculada: “Vai ser um grande espectáculo e um grande convívio”, prevê.

