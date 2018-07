A Câmara Municipal de Lisboa assina esta quinta-feira com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) um protocolo sobre alimentação escolar saudável. O protocolo visa incentivar medidas para a promoção de hábitos alimentares saudáveis dos alunos das escolas básicas do 1.º ciclo e nos jardins-de-infância da rede pública do concelho de Lisboa, explica a autarquia em comunicado.

O que se pretende, especifica, é garantir “a qualidade e segurança alimentar das refeições servidas, tendo como prioridade a salvaguarda da saúde das crianças”.

O protocolo vai traduzir-se na participação em actividades que contribuam para a melhoria dos conhecimentos sobre alimentação saudável, no apoio à formação dos profissionais responsáveis pela oferta alimentar e “no apoio à constituição de ambientes escolares promotores de uma alimentação saudável”, especifica.

O protocolo entra de imediato em vigor, mantém-se até ao final do próximo ano lectivo, e é renovável automaticamente pelo prazo de um ano, esclarece ainda a autarquia.

