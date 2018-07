Há um mês, quando nos despedíamos de Lucília Santos (cuja presença, para lá da morte física, continua viva entre nós), um dos textos que celebravam a sua memória dizia que ela “sabia mais de jornais, tinha mais sentido de notícia, mais espírito crítico, vivia mais a actualidade (…) do que a maioria dos jornalistas.” Escreveu-o José Manuel Fernandes, antigo director do PÚBLICO. Dias depois, um outro artigo vinha dar-lhe razão. Sábado dia 23, no semanário Sol, o seu ex-director (agora “conselheiro editorial”) e também ex-director do Expresso José António Saraiva escrevia isto (em “A Lucília”): “Um dia, depois do célebre confronto entre polícias no Terreiro do Paço que ficou conhecido como os ‘secos e molhados’, estranhou eu não colocar qualquer referência ao assunto na capa do Expresso. Perguntou-me: ‘Não põe nada sobre os secos e molhados?’ Expliquei-lhe que, como ela sabia, privilegiava na 1.ª página a surpresa e as notícias exclusivas. Ora a notícia estava em toda a parte, e sobre ela não tínhamos quaisquer novidades. Ela não respondeu e com esse silêncio disse tudo. Acho que acabei por mudar mesmo a capa e inserir uma referência ao caso. Talvez uma fotografia.” É verdade. Mas não foi só uma fotografia. Foi uma caixa com fotografia (“Carro de água dispara sobre os guardas da PSP”) e o início da notícia (“Polícia carrega sobre polícias”), que continuava na última página com mais três fotos. Isso na edição de 22 de Abril de 1989, no Expresso n.º 860.

Foto Expresso n.º 889, de 11 de Novembro de 1989

Mas é em 11 de Novembro desse mesmo ano, na sua edição n.º 889 (já a Lucília estava no PÚBLICO), que o Expresso dá a prova suprema desta peculiar forma de encarar a função jornalística. Dia e meio depois de cair, com estrondo mundial, o Muro de Berlim, símbolo máximo da Guerra Fria, o Expresso tem como títulos destacados da sua primeira página “João Soares quer estar presente no último comício… e encontra-se com Savimbi” (o deputado socialista estava em Pretória, a recuperar da célebre queda de avioneta no sul de Angola), “‘Interviu’ leva Cavaco à TV” (era o caso Tomás Taveira), “Piristas admitem abandonar o CDS” e, por último, “Abecasis ameaça embargar Centro Cultural de Belém”. Tudo “surpresas” e “notícias exclusivas”, naturalmente. Na base da página, e com tratamento semelhante ao dos “secos e molhados”, embora em formato bem mais reduzido, surgia então a queda do muro alemão. Um homem com escopro e martelo a picar o muro, na foto, e ao lado o título “O povo mais feliz do mundo” (uma citação atribuída aos “milhares de alemães” que festejavam “desde quinta-feira a abertura das fronteiras entre a RDA e a RFA”). Só o título de uma breve, a encimar a coluna da direita (“24 horas em notícia”), dava conta do facto mais relevante da década: “Governo português saúda queda do Muro de Berlim.”

O Expresso não tinha só isto sobre Berlim. Havia mais, no caderno Internacional, embora centrado sobretudo nas promessas dos comunistas alemães (fronteiras abertas e eleições livres). Mas o simples facto de um jornal relegar para rodapé de capa a queda do Muro de Berlim mostra todo um pensamento. Que foi o que levou José António Saraiva a forrar a sua carreira de “surpresas” e “notícias exclusivas” (que faria ele com o 11 de Setembro, do qual não teria “quaisquer novidades”? Outro rodapé?) e, por oposição, ajudou à criação do PÚBLICO, onde os temas de relevo mundial tinham direito a capas inteiras e a dezenas de páginas no interior. E onde todos nós (Lucília incluída), deixámos finalmente de ter vergonha do que surgia nas bancas.

