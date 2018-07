Uma pasta amarela decora as maçãs do rosto de mulheres e crianças muçulmanas rohingya nos campos de refugiados no sul do Bangladesh. Os desenhos, que assumem diferentes formas, captaram a atenção da Reuters, que reuniu mais de 20 fotografias. A misteriosa pasta, de tom amarelo claro, denomina-se thanaka e é produzida a partir da casca e de galhos esmagados e dissolvidos em água de uma árvore específica.

Para além de funcionar como protector solar, os birmaneses acreditam que a thanaka mantém a pele limpa, fresca e suave. Zannat Ara, com nove anos, defende que a pasta a ajuda a proteger dos insectos do campo Kutupalong, em Cox's Bazaar, no Bangladesh, país que tem vindo a receber refugiados rohingya desde Agosto de 2017.

Ainda que a maioria dos países asiáticos utilizem a folha, o fruto, a goma e a raiz desta espécie, a Limonia acidissima, para fins medicinais, na Birmânia a casca e os galhos mais fortes são também usados como cosmético. Juhara Begum, com 13 anos, afirma que mais facilmente vive “sem comer arroz” do que “sem maquilhagem”, um elemento que cada vez mais traz normalidade ao dia-a-dia da minoria étnica perseguida na Birmânia.