“Foi notável enquanto político pelas causas que abraçou e pelas quais lutou”. Foi assim que o Presidente da República evocou João Semedo, um dos príncipes da democracia portuguesa. Defensor do Serviço Nacional de Saúde, escreveu com o socialista António Arnaut o livro Salvar o SNS-Uma nova lei de bases da Saúde para salvar a democracia. ”Tive a vida que escolhi, a vida que quis, não tenho nada de que me arrependa”, disse o ex-deputado e coordenador do Bloco de Esquerda durante 9 anos. Médico de profissão, João Semedo fez da despenalização da morte assistida a sua última bandeira. Obrigado, João Semedo.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

A esquerda quer mesmo transportes públicos?

Sou esporádico utente da Linha do Oeste: lugares mais espaçosos nas carruagens, paisagem agradável. Há meses, depois de meia hora mais à espera de transbordo nas Caldas, apeei na estação de Leiria, termo do percurso, com outros… dois passageiros. À espera estava um táxi que levou o motorista da automotora e o cobrador para um hotel da cidade, a dois quilómetros.

No outro dia de manhã – disse-me o taxista que só bastante depois me pôde atender – saem do hotel dois táxis: um mais cedo para ser posta a máquina a aquecer e outro, algum tempo depois, para levar de novo o cobrador à estação.

Poucos dias atrás, fiz o trajecto inverso – Leiria/Cacém – cerca de 120 quilómetros. Saído de Leiria às 15h09, cheguei ao Cacém às 19h40, com uma espera de transbordo nas Caldas da Rainha de 1h30. Os expressos rodoviários (privados) fazem Leiria/Lisboa em 1h50m.

Da última ida, no dia 14 deste mês, a automotora vinda de Lisboa chegou ao Cacém já com 13 minutos de atraso sobre as 17h previstas, e terminou a sua marcha nas Caldas, esperando nós aí mais 40 minutos pelo transbordo para Leiria, agora num autocarro fretado pela CP, onde cheguei, são e salvo, às…21h40.

A CP diz que, designadamente, por falta de reparações na EMEF (empresa sua de manutenção) não há composições suficientes. O Partido Comunista reclama, justamente, bons transportes e públicos, mas apoia essas greves, de duração significativa, na EMEF.

Os políticos de esquerda (e também os da direita) decerto que não viajam nas composições da Linha do Oeste: serão demasiado incómodas e ronceiras para o seu estatuto. Os automóveis de serviço são mais práticos!

Joaquim Heleno, Monte Real

