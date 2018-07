Depois de ter negado que tinha negado que Vladimir Putin interferiu nas eleições americanas de 2016 – provocando uma onda de indignação nos EUA –, o Presidente norte-americano, Donald Trump, veio responsabilizar o seu homólogo russo, enquanto Presidente, pelo que se passou.

Putin é responsável "porque é ele que manda no país, tal como eu me considero responsável por coisas que acontecem neste país", disse Trump numa entrevista à CBS.

Na entrevista, transmitida em duas partes esta quarta e quinta-feira, Trump foi questionado sobre se concorda com os serviços secretos americanos de que a Rússia interferiu nas eleições que o elegeram. “Sim. Já o disse antes. Já o disse muitas vezes e torno a dizer que isso é verdade”, disse o Presidente dos EUA.

A investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições norte-americanas de 2016 – com a acusação de 12 espiões russos por pirataria informática para influenciar o processo eleitoral – acabou por marcar a cimeira entre Trump e Putin na Finlândia.

Sobre o que disse a Putin durante o encontro a sós com o Presidente russo, durante duas horas e meia, em Helsínquia, Trump respondeu: “Fui muito duro com o facto de que não podemos ter interferências, não podemos ter nada disso.”

O jornalista perguntou: “Mas Putin nega-o, então se acredita nos serviços de secretos americanos, quer dizer que está a mentir?” Mas Trump não ousou responder se Putin está ou não a mentir. “Não quero dizer se está ou não está a mentir. Só posso dizer que tenho confiança nos nossos serviços secretos.”

As declarações surgem depois de o Presidente dos EUA ter sido acusado, por críticos e comentadores, de ter "rastejado", "suplicado" e de se ter “humilhado” e “rebaixado” perante o Presidente russo na conferência de imprensa conjunta. Trump foi fortemente criticado, inclusivamente dentro do Partido Conservador: o senador Lindsey Graham disse que Trump mostrou fraqueza; Newt Gingrich, ex-speaker conservador da Câmara dos Representantes (que tem sido um dos grandes aliados de Trump), afirmou que o Presidente tinha cometido “o erro mais grave" do seu mandato.

O Presidente norte-americano revelou também que falou de temas muito importantes com Putin, como a proliferação nuclear ou a protecção de Israel. Disse que Putin considera que ele, Trump, “está a fazer um excelente trabalho” com a Coreia do Norte e expressou desejo de o "ajudar". “Acho que temos um acordo. Não há pressa. Não há mísseis a serem disparados”, disse Trump. “Não há pressa, mas gostava de ver a desnuclearização da Coreia do Norte.”

Trump disse que se enganou quando foi questionado sobre se considerava que a Rússia tinha interferido nas eleições de 2016. “Numa frase fundamental nas minhas declarações eu disse 'devia' em vez de 'não devia'. A frase deveria ter sido ‘não vejo motivos para NÃO ter sido a Rússia. Uma espécie de dupla negativa. Acho que isto clarifica as coisas”, afirmou em declarações aos jornalistas, e no Twitter, antes de se reunir com membros do Congresso.

