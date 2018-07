O juiz do Supremo Tribunal espanhol Pablo Llarena decidiu rejeitar a entrega de Carles Puigdemont, decidida pela justiça alemã que condicionou o julgamento do ex-presidente da Catalunha a peculato. Llarena pedira a sua entrega para poder julgá-lo por rebelião.

PUB

Puigdemont encontra-se na Alemanha, onde foi detido há três meses e depois libertado sob fiança. Foi parado pela polícia neste país quando regressava à Bélgica, onde se auto-exilou para evitar a prisão em Espanha, como aconteceu com outros membros do seu governo que participaram no processo independentista acusados de rebelião.

Madrid pediu à Alemanha a sua entrega e um tribunal decidiu que essa solução é possível mas excluindo o crime de rebelião. Esta decisão impede que seja julgado em Espanha por este crime mas apenas por gasto indevido de verbas públicas (usadas no processo independentista, que Madrid considerou inconstitucional). O crime de rebelião prevê penas até 30 anos de prisão.

PUB

Perante esta decisão da justiça alemã, Llarena retirou a ordem de detenção internacional — mas não a ordem de prisão em Espanha. O que quer dizer que o antigo presidente catalão, assim como outros cinco antigos responsáveis políticos que se auto-exilaram, podem circular à vontade no estrangeiro mas se regressar a Espanha será preso.

PUB