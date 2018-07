Um pescador morreu esta quinta-feira na sequência de um acidente com uma embarcação de pesca que ocorreu a cerca de 4,5 quilómetros da praia de Faro, anunciou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

PUB

"O Capitão do Porto de Faro recebeu um alerta cerca das 14h, através de um telefonema feito por um representante da Associação dos Armadores Pescadores de Quarteira - QUARPESCA, dando conta de que uma embarcação de pesca estaria em dificuldades, por ter ficado sem propulsão, com dois tripulantes a bordo", refere a AMN em comunicado.

Segundo o documento, foi contactado o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa e iniciaram-se as buscas, com lancha da Marinha, uma embarcação da Polícia Marítima de Faro, uma embarcação da Estação Salva-vidas de Olhão e um helicóptero "EH-101 Merlin" da Força Aérea portuguesa.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"Pelas 16h55, com a ajuda de um veleiro francês, o helicóptero da Força Aérea confirmou a posição das duas vítimas, juntamente com alguns vestígios pertencentes à embarcação, que se encontravam na água, a cerca de 4,5 quilómetros a sul da praia de Faro", salienta.

Os elementos do veleiro francês conseguiram recolher uma das vítimas para bordo, tendo avistado a segunda vítima, já sem vida, também na água. Fonte da AMN disse à Lusa que a vítima mortal é um homem de 74 anos, enquanto o outro ocupante da embarcação, de 55 anos, foi transportado ao hospital com sinais de hipotermia, mas sem ferimentos de graves. Ambos são de Quarteira.

Segundo a mesma fonte, os meios iniciaram as buscas depois de receberem o alerta sem saber a localização da embarcação, uma vez que esta não foi comunicada às autoridades. As operações no local estão a ser coordenadas pelo Capitão do Porto de Faro, estando o caso a ser investigado.

PUB