Os executivos das 18 câmaras municipais que integram a Área Metropolitana de Lisboa (AML) estão a desenvolver um trabalho de levantamento da situação dos transportes públicos na região e uma proposta para o desenho futuro destes serviços de mobilidade. A proposta final, apurou o PÚBLICO, está praticamente concluída e, entre outros objectivos, pretende alargar a coroa do passe social e uniformizar a bilhética numa região onde, segundo números recentes da AML, vigoram cerca de 7 mil títulos de transportes diferentes.

PUB

De acordo com José António Oliveira, vice-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira e representante desta autarquia no grupo de eleitos que tem desenvolvido este trabalho, já se concluiu que alargar a coroa do passe social L123 a todo o território da AML e uniformizar a bilhética resultará num encargo anual da ordem dos 65 milhões de euros, que incluem as perdas das operadoras com a entrada neste sistema e eventuais compensações públicas. O passo seguinte será avaliar as conclusões do estudo e as propostas apresentadas no seio da Junta Metropolitana de Lisboa (onde têm assento os 18 presidentes de câmara da região) e debater a questão com o Governo e com as operadoras de transportes.

“No âmbito do grupo de vereadores da mobilidade e transportes temos vindo a trabalhar há uns meses largos para que a AML tenha um documento orientador. Tem sido muito difícil porque todos os municípios têm as suas especificidades, mas estamos a finalizar um documento”, explica José António Oliveira, frisando que em causa está “uma proposta de desenho de rede de transportes na AML” que procura clarificar a situação de todos os municípios e expor também as suas preocupações.

PUB

80% da população faz deslocações regulares O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou, no início de Julho, os resultados provisórios do Inquérito à Mobilidade (IMob) desenvolvido, no 4º. trimestre de 2017, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Um estudo realizado em parceria pelas respectivas áreas metropolitanas e pelo INE, com o apoio do Eurostat.



O inquérito abrangeu cerca de 100 mil residentes nestas duas áreas metropolitanas e procurou “caracterizar as deslocações da população nas áreas metropolitanas de Lisboa (AML) e do Porto (AMP), bem como conhecer o seu perfil, opinião dos utilizadores de transporte individual ou colectivo e as motivações que conduzem às opções de transporte”.



Este trabalho agora divulgado concluiu que a população móvel correspondeu, naquele período, a 80,4% da população total da AML e a 78,9% dos residentes na AMP. “O número médio de deslocações/dia por pessoa móvel situou-se em 2,60 na AML e 2,72 na AMP. As deslocações efectuadas pelos residentes da AML e AMP duraram em média 24, 3 minutos e 21,8 minutos, respectivamente”, constata o IMob, referindo que as deslocações intramunicipais representaram 65,4% na AML e 71,0% na AMP no total de deslocações com origem e destino na respectiva área metropolitana.



“O principal motivo das deslocações foi o trabalho (30,8% na AML e 30,3% do total na AMP), seguido das motivadas por compras e assuntos particulares, que em conjunto totalizam, respectivamente, 31,7% e 33,2% na AML e na AMP. O automóvel foi o principal meio de transporte nas deslocações realizadas pelos residentes nas áreas metropolitanas, de forma mais marcante na AMP (67,6% das deslocações) do que na AML (58,9%), considerando todos os dias da semana”, conclui o inquérito, vincando que os chamados “modos suaves” (circulação pedonal e de bicicleta) atingiram 23,5% das deslocações na AML e 18,9% na AMP e que os transportes públicos representaram apenas 15,8% das deslocações na AML e 11,1% na AMP.

Em resposta a eleitos da oposição na última sessão camarária de Vila Franca de Xira, José António Oliveira adiantou que o documento integra também estudos sobre os custos associados às alterações propostas. Uma delas será o alargamento da coroa do Passe Social L123 a todo o território da AML, gerando benefícios evidentes e um atractivo maior para os utentes.

É que, actualmente, quem faça o percurso entre Sintra e o Barreiro ou entre Vila Franca de Xira e a Moita, por exemplo, tem que pagar três bilhetes ou três passes distintos. No caso do concelho de Vila Franca de Xira, o L123 abrange apenas a metade sul do território municipal, com uma coroa que termina a sul de Alverca. O que significa que quem vive nesta zona sul pode circular na grande Lisboa com um passe mensal de cerca de 50 euros e quem vive algumas centenas de metros mais a Norte, dentro do mesmo concelho, já tem que pagar cerca de 120 euros pelo(s) título(s) alternativo(s).

Quem paga?

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Já está fechado o estudo da rede e chegou-se à conclusão que o alargamento da coroa do passe social traduz-se num encargo de 65 milhões de euros. A pergunta, agora, é quem vai pagar isto? Vamos ver. Lá chegaremos a esse momento de decisão”, prevê José António Oliveira, frisando que o grupo de vereadores da mobilidade e transportes vai concluir este trabalho e submetê-lo à apreciação e deliberação dos presidentes de câmara. “Depois vamos recolher mais pontos de vista”, rematou.

Recorde-se que, de acordo com a Lei nº. 52/2015, foi extinta a Autoridade Metropolitana de Transportes de Lisboa, assumindo directamente a Área Metropolitana de Lisboa as competências nos domínios da mobilidade e do transporte público de passageiros. O mesmo diploma transferiu, igualmente, para a AML as atribuições de definição dos objectivos estratégicos do sistema de mobilidade e o planeamento, a organização, a operação, a atribuição, a fiscalização, o investimento, o financiamento, a divulgação e o desenvolvimento do serviço público de transporte de passageiros, por modo rodoviário, fluvial, ferroviário e outros.

De acordo com a legislação portuguesa e com as normas europeias, a AML deverá concretizar novos concursos de concessão dos serviços públicos de transporte de passageiros até Dezembro de 2019.

PUB