O Fundo Monetário Internacional (FMI) apontou hoje algumas "vulnerabilidades" da economia portuguesa, entre as quais a "forte valorização dos preços dos imóveis".

No relatório sobre a zona euro, ao abrigo do Artigo IV, o FMI afirma que "vulnerabilidades financeiras podem estar a emergir", referindo que em certos locais, designadamente em algumas áreas em Portugal, os desequilíbrios entre a oferta e a procura "estão a impulsionar uma forte valorização do preço dos imóveis residenciais ou comerciais".

O Fundo refere ainda que "vários países com dívidas elevadas, incluindo Itália, Portugal e Espanha, continuarão a ajustar-se apenas pouco ou nada este ano", e refere que as projecções da Comissão Europeia apontam para "pouco ou nenhum ajustamento" na Bélgica, França, Itália, Portugal e Espanha.

"Lamentavelmente, os planos orçamentais nacionais estão a fazer muito pouco ou vão na direcção errada", lê-se no relatório.

