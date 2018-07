Já se esperava maior sofrimento do que nas três goleadas anteriores, mas talvez não se esperasse tamanho aperto. A selecção portuguesa de hóquei em patins fechou a fase de grupos do Campeonato da Europa, a decorrer na Corunha, com um pleno de vitórias, depois de, nesta quinta-feira, ter batido a França (5-4) no encontro que decidia o primeiro e o segundo classificados.

Entrou bem melhor a França em pista, inaugurando o marcador logo aos 48 segundos, com um desvio oportuno de Mathieu Le Roux à boca da baliza. Portugal tentou responder, foi paciente e chegou ao empate aos 13 minutos, com João Rodrigues a aproveitar uma defesa incompleta do guarda-redes francês.

Só que a reacção gaulesa foi tão pronta quanto eficaz. No período de 50 segundos, primeiro Roberto di Benedetto (um dos três irmãos que fazem parte desta selecção) e depois Remi Herman - a aproveitar uma perda de bola - fizeram o 1-3, resultado com que se atingiu o intervalo.

Em vantagem, a equipa francesa fez valer uma grande organização defensiva no segundo tempo, na esperança de usar uma transição para voltar a fazer mossa. E foi o que aconteceu aos 16' da segunda parte, com Carlo di Benedetto a elevar a vantagem para 1-4.

Nessa altura, já Hélder Nunes tinha desperdiçado um livre directo e voltaria a falhar de bola parada pouco depois, com a recarga também a ser devolvida pela trave. A seguinte falta a favor de Portugal resultou num penálti e desta vez foi Gonçalo Alves a converter, reduzindo para 2-4.

Intensificava-se a pressão portuguesa e João Rodrigues voltava à pista para estabelecer o 3-4 e apontar o seu 17.ª golo na prova, com 7m42s para jogar. Estava lançada a recuperação e o empate poderia ter chegado pouco depois, não tivesse sido a escorregadela de Gonçalo Alves na marcação de um livre directo. Não marcou Gonçalo, marcou o suspeito do costume: Diogo Rafael construiu e João Rodrigues facturou ao segundo poste (4-4), a 3m47s do final.

A selecção de França já estava em quebra, incapaz de recuperar a bola e o adversário aproveitou, com Diogo Rafael a materializar a reviravolta completa a 1m11s do apito definitivo, com um remate cruzado. Até ao final, a prioridade foi manter a posse de bola e o rival longe da baliza, cenário para o qual também contribuiu uma defesa vistosa de Ângelo Girão.

Estava confirmado o primeiro lugar do Grupo A e um embate com a Inglaterra, quarta classificada do Grupo B, nos quartos-de-final da prova. Um encontro agendado para sexta-feira, às 21h (RTP1).

