A selecção portuguesa de andebol estreou-se esta quinta-feira no Europeu de sub-20 com uma vitória sobre a França por 32-28, em jogo da primeira jornada do Grupo D, disputado em Celje, na Eslovénia.

PUB

Portugal não entrou bem na partida e esteve sempre atrás no marcador na primeira metade do encontro, tendo chegado ao intervalo a perder por 14-12. Na segunda parte, a equipa lusa entrou determinada a inverter o resultado e, ainda antes dos 10 minutos, restabeleceu o empate (17-17). A partir daí, passou para a frente do marcador e, perante uma França incapaz de dar a volta ao resultado, conseguiu mesmo alargar a diferença, fechando o encontro com quatro golos de vantagem.

Diogo Silva, com 12 golos, foi o melhor marcador da partida, tendo sido ainda eleito o melhor jogador em campo (MVP).

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"O jogo correu-nos bem, tivemos a sorte do jogo. Entrámos mal, mas conseguimos ser frios e calculistas e começámos a recuperar devagarinho, até que conseguimos liderar o marcador. Aí, passámos a controlar o jogo e a marcar o ritmo. Apesar do início, estivemos muito bem no ataque e excelentes na defesa", declarou o treinador Nuno Santos, citado pela assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Andebol.

O técnico considerou que o triunfo foi "muito importante em termos anímicos", até pela valia do adversário: "Esta França algum dia teria de perder, e é muito bom que tenha sido com Portugal. Temos que colocar os pés assentes no chão depois disto e pensar no próximo adversário, que é a Dinamarca".

Portugal defronta a Dinamarca na sexta-feira, em jogo da segunda jornada da prova.

PUB