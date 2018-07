A Espanha conquistou esta quinta-feira o primeiro lugar do grupo B do Europeu de hóquei em patins, ao vencer a Itália (2-0), e vai encontrar a Suíça nos quartos-de-final, que ficaram preenchidos com Andorra.

A selecção anfitriã venceu os transalpinos num jogo equilibrado, como demonstra o resultado, graças aos golos de Ignacio Alabart e do benfiquista Jordi Adroher, e vai encontrar a formação suíça (quarta classificada do grupo A), enquanto a Itália defronta Andorra (terceira classificada do grupo A).

Os helvéticos assistiram na bancada à vitória de Andorra sobre a Áustria, por 5-0, resultado que confirmou os austríacos fora dos “quartos” e permitiu à formação andorrenha passar em terceiro lugar.

Ainda no grupo B, Alemanha e Inglaterra entraram em campo já apuradas, com os germânicos a vencerem por 8-4, com quatro golos de Daniel Strieder.

O dia começou com o confronto entre Bélgica e Holanda, já sem hipóteses de qualificação. A formação “laranja” venceu por 10-5, com destaque para os seis golos do holandês Eric Vives Boersma.

