Geraint Thomas (Sky) tornou-se no primeiro ciclista britânico a vencer a etapa da Volta a França em bicicleta que termina no topo do Alpe d'Huez. Nesta quinta-feira, o actual camisola amarela bateu a concorrência no final da 12.ª etapa ao sprint (5h18m37s), reforçando a sua liderança na classificação geral da prova.

Logo atrás de Thomas, a dois segundos, terminou o holandês Tom Dumoulin (Sunweb) enquanto o francês Romain Bardet (AG2R) foi três segundos mais lento, tantos quantos o britânico Chris Froome (Sky). A sete segundos do vencedor da tirada terminou o espanhol Mikel Landa (Movistar) o último do grupo que chegou à recta da meta isolado.

O azarado do dia foi o italiano Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida) que foi vítima de uma queda a quatro quilómetros da meta, mas que, apesar do infortúnio, conseguiu recuperar bastante tempo, terminando a apenas 13 segundos do grupo da frente acompanhado pelo esloveno Primoz Roglic (LottoNl-Jumbo).

Quem não iniciou sequer a 12.ª tirada da prova francesa foi Rigoberto Uran (Quick-Step Floors), segundo classificado na edição do ano passado. O ciclista colombiano abandonou o Tour não recuperou das lesões sofridas na queda de que foi vítima no último domingo e abandonou a corrida.

Na classificação geral, Geraint Thomas lidera agora com 1m39s de vantagem sobre o seu colega de equipa e quatro vezes vencedor da Volta a França Chris Froome, o que significa que reforçou a sua liderança face ao dia anterior em 14 segundos (beneficiando com as bonificações atribuídas pela organização) enquanto o terceiro classificado da geral é Tom Dumoulin, a 1m44s.

