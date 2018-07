First Man, de Damien Chazelle (La La Land), é o filme de abertura, em competição, da 75ª edição do Festival de Veneza (29 de Agosto a 8 de Setembro). Foi anunciado hoje, na véspera do 49º aniversário da chega à lua da Apollo 11, a quinta missão espacial tripulada do Programa Apollo e a primeira a colocar um homem na Lua, a 20 de Julho de 1969. O “first man” do título é esse primeiro homem na lua, Neil Armstrong (Ryan Gosling), os anos são os de 1961 a 1969, é a história de um homem, Armstrong (1930-2012), é uma história da NASA e é a história de uma Nação. Íntimo e épico para ser uma saga - a ver se é como, não é preciso ir muito longe, Os Eleitos (1983), de Philip Kaufman, também uma história da NASA...

O director do Festival, Alberto Barbera, considera “um privilégio” esta estreia mundial de um “trabalho muito pessoal, original e desafiador, maravilhosamente surpreendente no contexto do que são os épicos hoje, e a confirmação de um grande talento de um dos mais importantes realizadores do cinema americano contemporâneo” - na verdade, aquilo que já dissera no ano de La La Land, filme que abriu a edição de 2016 (“La La Land não é apenas um filme que reinventa o género musical, coloca-o num novo ponto de partida”) e que mostrou no Lido os primeiros sinais do que seriam meses triunfantes, coroados com seis Óscares, entre os quais o de melhor realizador (o ano do engano, em que Moonlight foi o melhor filme).

Será mais uma confirmação do elo particular que o festival criou com as produções americanas e com o timing da sua revelação ao mundo. É uma associação cheia de sortilégio, Veneza- Óscares: para além de La La Land, Birdman (2014) e Gravidade (2013), filmes de abertura no Lido, ou ainda The Shape of Water, que recebeu o Leão de Ouro o ano passado no festival, meses antes do Óscar do Melhor Filme (Guillermo del Toro, o realizador, vai este ano presidir ao júri da competição do festival, programa a ser anunciado durante a próxima semana).

Chazelle também falou, está “excitado” por regressar, por mostrar o filme no festival. E em declarações à Variety explicou que o ponto de partida, em relação ao filme, foi pensá-lo menos como um biopic do que como “um filme sobre uma missão”, foi pensar “na alunagem como uma insana missão que hoje é difícil de imaginar”.

“Por outras palavras, penso que tomamos isso como seguro. Pelo menos os miúdos da minha geração… vamos crescendo, sabemos que Neil Armstrong caminhou na lua, vemos as imagens, é tudo muito cintilante e até vemos a bandeira americana e sentimo-nos orgulhosos, e é assim. Aceitamos que aconteceu. O desafio, espero, será tentar andar para trás e colocar o espectador no momento em que ainda não aconteceu e é a coisa mais louca que um grupo de pessoas fez.”

