Beyoncé e Jay Z até podem ter muitos desejos por realizar, mas pelo menos já conseguiram riscar da lista o item "filmar no Louvre". O casal fechou o museu parisiense para gravar um dos temas (Apeshit) do seu primeiro álbum conjunto, Everything Is Love – que lançou, de surpresa, há um mês. De acordo com o Il Messaggero Beyoncé quer agora filmar no Coliseu, em Roma, mas ainda não conseguiu aprovação.

Referindo a notícia do jornal italiano, a Vulture explica que a cantora fez um primeiro pedido para filmar no Coliseu entre 7 e 8 de Julho, quando estava de passagem por Roma com Jay Z, na tour On the Run II, mas este foi rejeitado pelo Ministério do Património Cultural devido a um confito de agenda. Ao que parece, o anfiteatro já estava reservado pelo cientista Alberto Angela.

A cantora não terá desistido, avançando com um novo pedido, actualmente sob avaliação. Caso seja aprovado, não será a primeira vez que "Queen Bey" filma no Coliseu. Em 2004 participou num icónico anúncio da Pepsi, ao lado das cantoras Pink e Britney Spears. Vestidas de gladiadoras, reinterpretaram o tema dos Queen We Will Rock You.

