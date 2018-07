Os sites de universidades do norte do país estiveram temporariamente indisponíveis hoje de manhã, dia em que começou o processo de candidatura dos alunos ao ensino superior, mas a situação já foi corrigida.

A informação é avançada pela Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN), entidade responsável pela rede de internet daquelas instituições: "Ocorreu esta manhã uma falha na RCTS - Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade, que afectou o funcionamento da Internet em Instituições de Ensino Superior na região Norte do país".

De acordo com a FCCN, a indisponibilidade do serviço "foi causada por uma falha física num equipamento em Vigo, seguida por uma segunda falha física na ligação entre Vermoil e Coimbra", tendo sido accionados "de imediato os mecanismos de reparação".

Às 15h, o funcionamento da RCTS já tinha sido restabelecido, segundo informações disponibilizadas pela FCCN na sua página de internet.

No dia em que abriram as candidaturas ao Ensino Superior, instituições como as Universidades do Porto, Coimbra, Trás-os-Montes e Alto Douro, Aveiro e Minho e os politécnicos do Porto, Coimbra, Bragança, Viana do Castelo, Cávado e Ave tiveram os seus sites indisponíveis.

As instituições divulgam nos seus sites as vagas e cursos disponíveis, uma informação útil para os alunos que se querem candidatar ao ensino superior, processo que começou hoje.

