Angola vai presidir à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) no biénio 2020/22, decidiram esta manhã, por unanimidade, os chefes de Estado e de Governo do clube lusófono, reunidos em Cabo Verde na 12ª cimeira. A candidatura de Luanda foi uma surpresa e esvaziou a pretensão da Guiné Equatorial.

O regime de Malabo tinha anunciado em Maio que queria ter a presidência da comunidade já a seguir a Cabo Verde, cujo mandato de dois anos começou esta semana sob o tema “Cultura, Pessoas e Oceanos”. O incómodo dessa vontade era notório em vários governos, mas até esta manhã não era claro se algum país “se chegaria à frente” como candidato, seguindo a tradição dos 20 anos da CPLP.

Nos bastidores, um bloco diplomático cerrou fileiras para persuadir o governo de Luanda a ter a iniciativa de avançar. O Brasil, Cabo Verde e Portugal foram três dos países que pesaram na decisão, segundo duas fontes diplomáticas disseram ao PÚBLICO.

Na reunião restrita desta manhã estavam os chefes de Estado e de Governo dos nove membros da CPLP, incluindo o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa e o primeiro-ministro António Costa. Teodoro Obiang, Presidente da Guiné Equatorial desde 1979, também estava presente.

Ao longo dos últimos dois meses, o regime guinéu-equatoriano enviou o seu novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Simeón Oyono Esono, num périplo por alguns dos Estados-membros da CPLP com o objectivo de fazer saber da sua vontade de ter a presidência já em 2020.

Em Maio, o chefe da diplomacia de Obiang reuniu-se em Lisboa com o homólogo português, Augusto Santos Silva, no Palácio das Necessidades, em Lisboa, e este foi um dos principais temas discutidos. Na altura, o enviado de Obiang regressou a Malabo sem saber se Lisboa apoiaria a sua eventual candidatura. Ao PÚBLICO, Santos Silva disse então que “Portugal pronuncia-se sobre todas e quaisquer candidaturas se e quando elas forem apresentadas”. A campanha internacional de Malabo para assumir a presidência da CPLP incluiu diligências semelhantes em Angola e Moçambique. Já em Cabo Verde, no entanto, o regime terá percebido que não tinha condições para avançar. Foi notado o facto de, no primeiro dia de trabalhos no Sal, na terça-feira, na sua intervenção na sessão de abertura, Obiang não fez nenhuma referência à questão.

Não se pode dizer que esta seja uma derrota de Malabo, uma vez que o regime não chegou a formalizar a candidatura. A solução encontrada, no entanto, é vista por alguns diplomatas como uma vitória do esforço da CPLP para recuperar a credibilidade que perdeu quando integrou um país que não fala português e mantém a pena de morte.

