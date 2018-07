Ether é a primeira curta-metragem da dupla Les Diables, formada pelos portuenses André Martins e Tiago Lemos, e teve como ponto de partida a vontade comum de desenvolver um projecto relacionado com o surf e a dança contemporânea, de uma forma distinta.

O filme baseia-se no conceito de “efeito borboleta”, inserido na Teoria do Caos, e que descreve como pequenas variações podem afectar grandes sistemas. “Achamos que seria interessante misturar duas personagens cujas acções se influenciam mutuamente”, explica Tiago Lemos. Segundo descreve o criativo, “ao passar pela praia, o bailarino é influenciado pela ondulação marítima, pelo vento e pelo próprio surfista no oceano, e intensifica progressivamente os seus movimentos”. Por sua vez, essa evolução altera a força e a velocidade das vagas do mar e, consequentemente, os movimentos do surfista.

Mesmo depois de terem sido responsáveis por um breve documentário para o estúdio berlinense 44 Flavours, este foi “um verdadeiro desafio” para a equipa e o projecto que realmente os levou a sair da zona de conforto. “Em primeiro lugar, tínhamos a motivação de avançar, mas não sabíamos se as pessoas iam aceitar porque não tínhamos qualquer orçamento para este projecto.”

Optaram por usar lentes analógicas antigas, que deram um aspecto natural e granulado ao filme, de forma a conseguirem uma estética texturizada, e em dois dias fizeram todas as filagens. O processo de edição levou cerca de quatro meses.