Form and Function é o nome da série fotográfica que foi criada por Chloe Rosser com o objectivo de “revelar uma perspectiva diferente do corpo humano”. Em entrevista ao P3, a fotógrafa britânica explicou que “é raro vermos o corpo humano retratado dessa forma”, sem "marcas identificativas e contorcido ao ponto de ganhar uma dimensão surrealista”.

“Na ausência de cabeças, mãos, órgãos sexuais, torna-se difícil para o espectador criar algum tipo de relação com o retratado. Temos tendência a julgar o carácter das pessoas através da análise dessas partes do corpo e, ao removê-las, passamos a examinar cuidadosamente o que resta. Passamos a observar as curvas e os contornos do corpo, a subtileza das cores, as marcas na pele, as diferenças e semelhanças entre tons.” A britânica confirma: “De certo modo, sim, são como objectos.” Como esculturas, refina. "Na verdade, é graças à fotografia que sou capaz de criar estas esculturas a partir de carne viva."

Chloe fotografa sempre em contexto doméstico, muitas vezes em casa das pessoas que retrata. Despe os quartos — tal como as pessoas — para se tornarem neutros, indecifráveis. "Gosto de ver marcas nas paredes e no chão porque reflectem as cicatrizes e marcas na pele que são também visíveis nos corpos.” Tornar o corpo numa abstracção é como “mostrar um pedaço de carne”. “É tão estranho e surreal ver o corpo desse modo, sobretudo quando se trata de um corpo vivo”, comentou. “Suscitou em mim um sentimento novo. Porque, no final de contas, somos todos carne.”

