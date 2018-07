O nome Mandela é sinónimo da luta pela paz e da conciliação, face à opressão e à segregação. No centenário do seu nascimento (se fosse vivo, completaria 100 anos hoje, 18 de Julho) e no dia que foi instituído, em 2009, como o Dia Internacional de Mandela, muitas lições e aprendizagens estão por tirar dos gestos que nos deixou e da narrativa de vida e resistência que foi construindo. Lições e gestos que nos devem inspirar para a resolução de opressões e discriminações que vivemos hoje e que, em muitos casos, se têm vindo a acentuar.

Numa sociedade na qual proliferam discursos e palavras, são os gestos que emergem como exemplo e como ponto de mudança de atitudes e mentalidades. Foram vários os gestos que Mandela nos deixou e que trazem, subjacentes, profundas mensagens. A começar pelo momento da sua libertação, ao ter aceitado sair da prisão, onde esteve 27 anos, apenas quando recebeu garantias de que todos os outros prisioneiros políticos seriam libertados com ele.

A forma como encarou o seu cargo enquanto presidente sul-africano (o primeiro presidente negro eleito na África do Sul) é outra lição, ao ter cumprido um só mandato, deixando depois o poder de livre e espontânea vontade, transmitindo uma clara mensagem de como os políticos devem estar ao serviço da política e não dos seus interesses, fortalecendo a democracia e contrariando assim um dos erros mais comuns na África pós-colonialista: a perpetuação no poder político.

A estratégia de como usou o desporto, um agente mobilizador de massas, em particular o râguebi, para passar uma mensagem de reconciliação e unir um país que viveu quase 50 anos em apartheid, um regime de segregação racial.

Mas a maior lição, e aquela que hoje nos deve ligar e fortalecer, é o diálogo. A noção de que habitamos um espaço comum e devemos dialogar e chegar a consensos que permitam que todos vivamos em paz. Foi esta a “arma” que Mandela usou durante e após os 27 anos em que esteve preso, numa autêntica capacidade de resiliência e perdão. Foi através do diálogo e da negociação que lutou pelo fim do apartheid, lançando assim as bases de uma nova África do Sul e tendo recebido o Prémio Nobel da Paz. Foi através do diálogo que levou a cabo o seu mandato na era pós-apartheid num clima ainda marcado pelas divisões raciais entre negros e sul-africanos e pela violência entre ambos. Foi através do diálogo que, já após o seu mandato, serviu de mediador para a paz no Burundi, depois de uma longa guerra civil entre etnias diferentes, “tutsis” e “hútus”, que causou mais de 200.000 vítimas.

É esta capacidade de diálogo e de nos colocarmos “no lugar do outro” (a chamada empatia) que urge nos dias de hoje, onde nacionalismos crescem um pouco por toda a parte, milhares de pessoas se vêem obrigadas a fugir das suas casas todos os dias e fronteiras são fechadas entre países. São estes exemplos que nos deverão ficar como legado de um dos maiores defensores da liberdade e dos direitos humanos e um símbolo da paz mundial.

