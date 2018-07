João Semedo I

PUB

João Pedro Furtado da Cunha Semedo desapareceu fisicamente, (só) com 67 anos de idade. Médico e político. Reconhecíamos a sua capacidade de luta e defensor titânico de causas, daí em sua homenagem o tratarmos por João sem medo! Defensor da equidade social e duma nova Lei de Bases de Saúde que, com o intrépido António Arnaut, já desaparecido, escreveu o livro Salvar o SNS. A superior forma de lhes prestarmos honra será tudo fazer para não deixar cair um serviço de saúde que responde a milhões de portugueses, sobretudo aos mais frágeis. Quando se escrever a história do SNS e da morte com dignidade - a eutanásia, João Semedo será referenciado com relevância. "A dignidade da pessoa, na escolha da sua vida, será até ao fim’’, disse. E bem.

Foi coordenador do Bloco de Esquerda, entre 2012-2014, em sintonia com Catarina Martins. O seu legado de generosidade, de modéstia, de elegância e de solidariedade caracterizaram a sua actividade política. Viveu feliz porque fez o que quis fazer, sobretudo serviço público.

PUB

Vítor Colaço Santos, Areias

João Semedo

Para além da filiação partidária facilmente se constatava que João Semedo era um Homem que apostava e defendia “causas”, e terá sido sempre esse o seu trajecto de vida, até como médico.

Foi um dos impulsionadores e muito activo do movimento cívico "Direito a morrer com dignidade", que ainda não originou os efeitos desejados, mas por certo abrirá “pistas” a que de forma menos fracturante e menos tempestuosa a eutanásia seja legalizada no nosso país. Era uma pessoa amável que não se sobrepunha nem com ideias aos outros.

Augusto Küttner de Magalhães, Porto

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os ourodeputados

Dizem que o salário-base de um deputado do Parlamento Europeu(PE) é de cerca de 8500 euros, mas, com mais subsídios disto e mais daquilo, a que se juntam algumas alcavalas sempre levarão mais uns euritos para casa – aliás, diga-se de passagem, é um sacrifício para os ourodeputados permanecerem no PE sem poderem dar largas à sua imaginação e fidúcia. Ora, o relatório Moonlighting in Brussels sobre “empregos paralelos e preocupações éticas no PE” chegou à conclusão, por intermédio de averiguações, que existem muitos deputados que recebem dinheiro em actividades externas ao PE. Naturalmente que esta situação deve ser investigada e será necessário apertar o regime de incompatibilidades, melhorando o grau de supervisão (interna e externa) das actividades dos ourodeputados. A bambochata não pode continuar e haverá que estabelecer regras éticas e princípios básicos de procedimentos e atitudes que não permitam aos ourodeputados exercer actividades remuneradas extra parlamento. E que dizer do srº Rangel ( e outros) que exerce(m) mais seis, seis actividades remuneradas fora do Parlamento Europeu? Uma vergonha!

António Cândido Miguéis, Vila Real

PUB