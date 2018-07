Muita coisa mudou desde que Donald Trump chegou à presidência dos Estados Unidos. As alterações vão continuar, e nos sítios mais inesperados. Na terça-feira, o Presidente norte-americano garantiu que vem aí uma nova versão do avião presidencial, conhecido como Air Force One. Às cores dominantes actuais, o azul e o branco, vai ser acrescentado o vermelho. As cores da bandeira dos EUA.

“Vai ser de topo mundial”, disse Trump em entrevista à CBS. “Mas eu pensei se deveríamos usar as mesmas cores de azul-bebé. E não vamos”. “Vai ser vermelho, branco e azul, que é o que considero apropriado”, revelou.

Desta forma, as cores que caracterizaram o Air Force One desde os tempos de John F. Kennedy vão ser alteradas. As mudanças serão realizadas no âmbito de um novo acordo com a Boeing no valor de 3900 milhões de dólares para renovar o interior e o exterior de um dos aviões mais famosos do mundo.

Como explicou Trump, o actual Air Force One tem já mais de 30 anos e a aeronave precisa de restauro. Quando estará tudo pronto é ainda uma incógnita: “Odeio dizer isto, mas vai demorar muito”, explicou o Presidente. “É um projecto muito complexo. Mas quando estiver pronto, vamos ter muitos Presidentes, esperemos, a usá-lo e a aproveitá-lo”.

