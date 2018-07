O médico de cirurgia estética brasileiro Denis Cesar Barros Furtado, mais conhecido como "Doutor Bumbum", está foragido e a ser procurado pela Polícia Civil do Rio depois de uma paciente ter morrido no domingo, na sequência de um dos procedimentos cirúrgicos nos glúteos. A cliente era a bancária Lilian Calixto, de 46 anos, que começou a apresentar sintomas de que algo estava errado logo após a cirurgia (feita no apartamento do suspeito, no Rio de Janeiro), tendo sido levada para o hospital pelo próprio médico, refere o jornal Estadão.

A Justiça do Rio de Janeiro decretou prisão preventiva para o médico, indiciado pelos crimes de homicídio e associação criminosa, mas a defesa diz que é “precoce” responsabilizá-lo pela morte da cliente. “Ninguém é considerado culpado antes da sentença penal condenatória”, argumentou a advogada Naiara Baldanza, expressando ainda os pêsames à família de Calixto.

A mãe do médico, que tem 66 anos e também acompanhou Lilian ao hospital, também está foragida, assim como uma técnica de enfermagem de 24 anos. Já a namorada de Furtado, de 19 anos, foi detida no domingo. Denis Furtado ainda foi localizado pelos agentes da polícia num centro comercial, mas conseguiu fugir. “Conseguimos detectar o carro dele saindo de lá, notadamente retirando coisas. Ele recebeu voz de prisão, mas conseguiu evadir[-se], abandonando o carro. Então, ele já é considerado foragido”, disse a delegada Adriana Belém, que está a investigar o caso.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) informou que o médico não tem título de especialista na área e referiu ainda que é proibida a realização de procedimentos na residência.

Esta não é a primeira vez que o médico é investigado: segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi aberto um inquérito em 2017 para averiguar em que circunstâncias é que Denis Furtado praticava as operações. Na altura, em Novembro, foram apreendidos medicamentos e três armas de fogo na residência do médico.

