O Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, em parceria com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), lançou uma nova campanha de sensibilização rodoviária. Desta vez, o objectivo é chamar à atenção os condutores para o estacionamento indevido nas ruas da capital.

PUB

“Um minuto pode ser uma eternidade” dá mote à campanha da PSP e ANSR e que quer sobretudo alertar para comportamentos que possam ser um obstáculo à prestação de socorro e à circulação de viaturas de emergência médica, da polícia ou dos bombeiros.

Na imagem de apresentação da campanha, um carro mal estacionado em cima do passeio impede a passagem de um carro de bombeiros.

PUB

Também a câmara de Lisboa lançou, em Maio, uma campanha de sensibilização contra o estacionamento em segundas filas. A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), a Polícia Municipal, a Carris, mas também o Automóvel Clube de Portugal e associações de comércio, hotelaria, restauração e serviços, juntaram-se para dizer que “2.ª fila não é opção”.

Além dos veículos de emergência, os transportes públicos são também dos mais afectados pelo estacionamento indevido. Segundo um relatório da Carris a que o PÚBLICO teve acesso em Março, só no primeiro mês do ano, os motoristas e guarda-freios da empresa reportaram 117 interrupções de serviço devido a carros mal estacionados ou em segunda fila. Ficaram empancados 130 veículos e nisso perderam-se 73 horas.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os números indicam que a situação já foi muito pior: em Janeiro de 2001, por exemplo, registaram-se 263 ocorrências e 200 horas perdidas. Desde aí ambos os indicadores tiveram uma grande descida, passando a variar entre as 100 e as 150 ocorrências e as 90 e 100 horas perdidas. Somando todas estas paragens, quem viajou nos autocarros da Carris perdeu 937 horas por causa de carros mal estacionados.

Quando o município lançou a campanha, o vereador prometia também o reforço da fiscalização dos lugares de cargas e descargas e dos carros estacionados em segunda fila, por parte da Polícia Municipal e da EMEL.

Segundo a autarquia, entre as ruas em que a situação mais se repete estão a Rua do Comércio, Praça do Comércio, Rossio, Avenida 24 de Julho, Avenida 5 de Outubro, Avenida Duque de Ávila, Rua Braamcamp, Rua Castilho, Avenida Pedro Álvares Cabral, Rua Tomás Ribeiro, Largo Camões, Príncipe Real, Cais do Sodré, Avenida Infante D. Henrique, Avenida Defensores de Chaves, Arco do Cego, Avenida de Roma, Avenida João XXI, Avenida da Igreja, Rua de Arroios, Rua dos Bacalhoeiros, Rua de São Paulo, Avenida Almirante Reis, Avenida de Berlim e Avenida Casal Ribeiro.

PUB