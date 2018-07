Imagine o leitor que vai viajar pela CP de Leiria para a Figueira da Foz. São só 52 quilómetros e há uma linha férrea directa, mas a partir de 8 de Agosto para se fazer este percurso vai ser necessário apanhar três comboios. Um de Leiria até à estação de Amieira, um outro até Verride (durante apenas três quilómetros) e depois um terceiro desta estação para a Figueira da Foz.

Este anacronismo resulta da nova oferta que a CP vai implementar na linha do Oeste, que acaba com as ligações directas para Coimbra e reduz o número de comboios devido à falta de material circulante.

É por causa das críticas ao serviço prestado nesta linha – onde desde Janeiro de 2017 as supressões de circulações têm sido diárias – que os partidos políticos começam a ter iniciativas em defesa da linha do Oeste, mesmo sem ser no período de campanha eleitoral.

Para esta quinta-feira está previsto uma viagem de comboio (se o mesmo não for suprimido) entre Caldas da Rainha e Lisboa, com deputados do PS eleitos pelo distrito de Leiria, autarcas e estruturas socialistas dos distritos “com o intuito de chamar a atenção para o estado de funcionamento e apresentar um conjunto de propostas de modernização da Linha do Oeste”.

E nesta quarta-feira, à tarde, integrado numas jornadas do PCP no distrito de Leiria, o eurodeputado João Ferreira vai apanhar o comboio, às 18h30, para aquela cidade na estação das Caldas da Rainha, logo após um encontro com a Comissão Para a Defesa da Linha do Oeste, um movimento cívico que tem vindo a denunciar a constante degradação do serviço deste eixo ferroviário.

Aquela comissão emitiu um comunicado onde diz que “o governo e a CP insistem em afastar os utentes da Linha do Oeste” ao acabar com as ligações directas para Coimbra e com reduções na oferta que farão com que “os dois primeiros comboios, da parte da manhã, no sentido Caldas - Lisboa, passarão a ter um intervalo entre si de quase seis horas”.

O mesmo documento diz que “ao invés de tomarem medidas imediatas para repor o material circulante em falta, assegurando a viabilidade da Linha, com elevada procura por parte dos passageiros, “resolvem” o problema afastando os utentes, que serão obrigados a encontrar alternativas de transporte”. Por outro lado, a redução da oferta por si só não resolve o problema das supressões porque é necessário comprar material circulante novo e contratar pessoal para as oficinas da CP.

A redução do número de comboios na linha do Oeste já esteve previsto para 10 de Junho, mas na altura a tutela não esteve de acordo. O Ministério do Planeamento e das Infra-estruturas declarou então que “o governo defende o reforço, e não diminuição, do serviço ferroviário”.

A empresa adiou a decisão e desde então, quando contactados pelo PÚBLICO, governo e CP, respondiam que estavam a trabalhar em conjunto para encontrar uma “solução”.

Porém, a solução encontrada foi ainda mais restritiva do que a anterior. A partir de Agosto, viajar das Caldas da Rainha ou de Leiria para Aveiro ou Porto obrigará a dois transbordos pois o percurso só poderá ser feito apanhando três comboios.

Nas últimas semanas o número de supressões na linha do Oeste agravou-se, mas nem sempre a CP assegura serviço alternativo em autocarro pelo que são frequentes os relatos de passageiros que ficam “pendurados” nas estações sem comboio e sem informações.

Situações como estas têm ocorrido também com frequência no Alentejo e no Algarve.

O PÚBLICO contactou a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) que é a entidade reguladora do sector e que sobre esta matéria se tem mantido em silêncio, mas, mais uma vez não obteve resposta.

