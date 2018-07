Os vereadores da oposição da Câmara Municipal de Coimbra (CMC) não estão convencidos das condições de concessão de um terreno da autarquia com cerca de dez mil metros quadrados. À terceira vez que o assunto foi discutido por um órgão autárquico, a votação foi adiada nesta terça-feira pelo presidente da CMC, Manuel Machado, para que “não subsista qualquer dúvida”.

Em causa está a concessão de um terreno público na zona do Vale das Flores a privados, por um período de 40 anos e por uma soma de 500 mil euros. De acordo com a informação disponibilizada pela CMC, o terreno nas imediações do quartel dos Bombeiros Sapadores de Coimbra tem uma área de 9394 metros quadrados, uma área de implantação de 4645 metros e há a possibilidade de construir edifícios com altura máxima de dois a três pisos.

No entanto, a entidade que ficar com a concessão teria de se comprometer a construir um “complexo desportivo integrado” e um “Centro Olímpico de Ginástica”. O centro passaria para gestão camarária após a empreitada e o complexo desportivo seria explorado pela empresa, explicou o vice-presidente da autarquia, Carlos Cidade, que tem dado a cara pela operação. Esta é uma forma de a autarquia “encontrar soluções” para a escassez de espaços com condições dedicados à ginástica, uma modalidade que no concelho de Coimbra tem cerca de 800 praticantes, refere Cidade.

Em Junho, a proposta de construção e exploração do complexo até já tinha passado uma vez pela reunião de câmara e outra pela assembleia municipal, onde os deputados do PSD, CDU e Cidadãos por Coimbra levantaram questões sobre a natureza do negócio. A proposta de construção e exploração acabou por ser aprovada. Quando a proposta de abertura de um concurso público para a operação foi a discussão na reunião camarária desta terça-feira, apenas os cinco membros socialistas do executivo composto por 11 autarcas não lhe teceram críticas.

“[Em Junho] votámos a favor porque considerámos positivo dispor de equipamentos desta natureza”, começou por introduzir a vereadora Ana Bastos, do movimento Somos Coimbra, na reunião desta terça-feira. No entanto, Ana Bastos entende que há no processo “fragilidades, ambiguidades e omissões”, pelo que defendeu o adiamento da votação.

A CDU, que na assembleia municipal se tinha manifestado contra a cedência do terreno a privados por poder condicionar o acesso público, voltou a criticar a opção pela voz do vereador Francisco Queirós: “Este não é o modelo que defendemos para Coimbra.”

O vereador do PSD, Paulo Leitão, quer que o procedimento concursal seja mais específico, e entende que “não foi esgotada a construção de iniciativa municipal”. A opção da construção a cargo da câmara foi descartada por Carlos Cidade, que lembrou que não há financiamento comunitário previsto para equipamentos desportivos no âmbito do programa Portugal 2020.

O vice-presidente fala também de uma “oportunidade” e defende que este é um negócio vantajoso para a autarquia, uma vez que a entidade privada que se comprometer com a câmara terá de construir o pavilhão para a prática de ginástica sem custos adicionais para a autarquia. Um pavilhão que, estima, não deverá ter um custo inferior a um milhão de euros. O valor do terreno também deve rondar esse montante, aponta, acrescentando que a construção de um pavilhão e do complexo de desportivo precisa de um investimento de cerca de nove milhões.

Paulo Leitão citou um jornal local, que tinha avançado que a concessão já teria interessados à partida. Carlos Cidade respondeu que não passam de “insinuações” e que os únicos contactos que teve foram com instituições de Coimbra ligadas à ginástica e com as autarquias de Lisboa e Setúbal, que adoptaram um modelo semelhante de concessão. O grupo espanhol Supera é responsável pela concessão de complexos desportivos nas duas cidades.

No momento em que se percebeu que a abertura do concurso público não seria aprovada, Manuel Machado propôs o adiamento da votação. No entanto, o seu vice-presidente, Carlos Cidade, insistiu que a votação deveria avançar. “Todos os procedimentos têm de passar por avaliação do júri” e pelo crivo do Tribunal de Contas, sublinhou.

