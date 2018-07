Os accionistas da Tesla exigiram que o CEO da empresa, Elon Musk, pedisse desculpas por ter chamado “pedófilo” a Vernon Unsworth, um mergulhador britânico que participou nas operações de resgate dos rapazes e o treinador presos numa gruta na Tailândia.

Foi no domingo passado que Musk insultou Unsworth através de uma publicação no Twitter, que depois apagou. A publicação provocou reacções por parte dos accionistas da Tesla e dos analistas de Silicon Valley (Califórnia), que consideraram o comportamento imaturo e prejudicial ao sucesso da empresa, avança o diário britânico Guardian.

James Anderson, sócio da empresa de investimentos Baillie Gifford — a quarta maior accionista da Tesla — disse ao mesmo jornal britânico que via “o fim do carbono como essencial” mas que estava “frustrado por os verdadeiros passos nessa direcção estarem a ser ofuscados e minados por esta saga” e mostrou-se esperançoso que a situação fosse resolvida com a devida “seriedade”. Gene Munster, sócio da Loup Ventures, afirmou por sua vez, num comunicado disponível no site, que o comportamento de Musk “pode ter um impacto negativo na empresa” e na confiança dos investidores e exigiu um pedido de desculpas. Jing Zhao, que recentemente apresentou uma proposta para destituir Musk do cargo de CEO da Tesla, apesar de reconhecer “boas intenções”, garante que o escândalo veio demonstrar a necessidade de um novo director independente, com uma empresa de energia renovável britânica (Solar Shed) a garantir que não irá promover os produtos da marca Tesla.

Foto O mergulhador britânico Vern Unsworth que ajudou nas operações de resgate na Tailândia EPA/PONGMANAT TASIRI

Elon Musk voou para a Tailândia para ajudar no resgate dos 12 rapazes membros de uma equipa de futebol e do treinador, tendo oferecido um minissubmarino construído pela empresa SpaceX que acabou por não ser usado na operação de resgate. O mergulhador britânico tinha dito que os esforços de Musk não passavam de um “golpe publicitário”, ao que o empresário ripostou. Porém, Musk não fundamentou a acusação e aludiu apenas ao facto de Vernon Unsworth viver na Tailândia, um país que enfrenta um problema de prostituição infantil, e voltou a referir que o mini-submarino era perfeitamente funcional.

Após os insultos de Musk, o mergulhador de 63 anos afirmou ao Guardian que está “muito chateado” e que pondera levar a cabo uma acção legal contra o empresário. Elon Musk e a Tesla permaneceram em silêncio desde que os tweets foram eliminados no domingo passado, numa altura em que a empresa tem vindo a reunir esforços para atingir as metas de produção.

