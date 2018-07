A lei que obriga os bancos a reflectir os juros negativos nos empréstimos à habitação foi publicada esta quarta-feira em Diário da Republica e já se aplica esta quinta-feira. A medida, que na prática obriga os bancos a pagar juros a alguns clientes, só abrange os contratos com spreads ou margem comercial muito reduzida, abaixo de 0,3%.

Com a lei, e para um universo reduzido de clientes, os bancos vão mesmo ter de pagar parte do capital dos empréstimos à habitação. Mas esse pagamento não é imediato, uma vez que para facilitar a operacionalização da medida, os bancos vão criar um crédito de juros a favor dos clientes, a deduzir ou a descontar quando as taxas da Euribor voltarem a atingir valores positivos.

Em teoria, o diploma aplica-se a perto de dois milhões de empréstimos à habitação existentes em Portugal (dados de 2016) e aos que vierem a ser contrados no mesmo regime. Mas na prática, e actualmente, o impacto real é bem mais reduzido, porque, apesar de as taxas Euribor se encontraram negativas em todos os prazos, o valor é relativamente reduzido (0,321% a três meses, que é a mais baixa). E a larga maioria dos empréstimos tem spreads mais altos.

Mas se a Euribor continuar a descer, o que não é expectável face aos dados macroeconómicos actuais, ou se se mantiver nos actuais patamares durante um longo período de tempo, a acumulação de juros pode ser benéfica para os clientes abrangidos.

