Geraint Thomas (Team Sky) venceu esta quarta-feira a 11.ª etapa da Volta a França e é o novo camisola amarela da prova, depois de completar o circuito montanhoso entre Albertville e La Rosière em 3h29m36s. A Sky também teve outro ciclista no pódio, com Chris Froome a ficar em terceiro, 20 segundos atrás do companheiro de equipa.

PUB

PUB