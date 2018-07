Depois de ter realizado uma boa temporada no comando do Nápoles, que ficou quatro pontos atrás da heptacampeã Juventus, Maurizio Sarri mudou-se para o Chelsea, e no seu novo clube o treinador italiano quer "ter diversão e ser competitivo em todas as competições até ao fim". "Se uma equipa se diverte, muitas vezes os adeptos também se divertem. Isto é muito importante. Nós queremos atingir objectivos ambiciosos, mas primeiro temos que nos divertir", afirmou Sarri, esta quarta-feira, na conferência de imprensa de apresentação como novo técnico dos "blues".

O treinador revelou, de resto, o pedido que lhe foi feito pelos responsáveis em Stamford Bridge: "O clube pediu-me para preparar uma época em que sejamos competitivos em todas as provas, e para isso acontecer temos de chegar a Março e Abril em todas as competições".

Para concretizar os objectivos, o italiano espera contar com Eden Hazard e Thibaut Courtois, que têm sido muito associados pela imprensa internacional a uma mudança para o Real Madrid. "Claramente que gostávamos de ficar com os jogadores mais fortes. Isto é algo que qualquer treinador e clube querem fazer", disse Sarri, que caracterizou Hazard como sendo um jogador "de nível muito alto".

Sarri respondeu da seguinte forma quando lhe perguntaram se telefonaria a qualquer jogador que estivesse para sair do Chelsea: "Uma chamada de telefone sem olhá-los na cara não me iria dar nenhuma certeza. Gostaria de me encontrar com eles cara a cara. Também gostaria que um jogador fosse ao campo [de treino] durante quatro ou cinco dias para ter uma ideia clara".

O técnico italiano descreve-se como "treinador de campo" que não gosta quando o tema da conversa é o mercado. "Acho que sou um dos poucos treinadores que fica aborrecido com o mercado de transferências. Não quero falar sobre o mercado de transferências nem estou interessado". Mesmo assim, Sarri explicou aquilo que gostaria de ver mudado: "Uma pitada de qualidade está a faltar no nosso meio-campo para um certo estilo de jogo".

O novo treinador do Chelsea só teve palavras elogiosas para dirigir ao homem que ocupou o cargo antes de si. "O Antonio atingiu resultados incríveis aqui e é um treinador extraordinário. Todas as coisas boas que o Conte fez não devem ser mexidas", considerou. Apesar dos elogios, Sarri apontou que joga "de uma forma um pouco diferente" e que "vai levar algum tempo" a que os jogadores se habituem às novas ideias.

Conte foi despedido com uma Premier League conquistada em 2016-17 e uma Taça de Inglaterra na época transacta. Sarri ainda não venceu nenhum grande troféu na sua carreira. É motivo para preocupação? "Se eu fosse alguém que se preocupasse sempre, provavelmente faria outro trabalho. O nosso trabalho significa riscos, mas também há muita satisfação. Não tenho medo", rematou.

