O Presidente do Uruguai, Tabaré Vázquez, convidou o francês Antoine Griezmann a visitá-lo para lhe agradecer o facto de ter exibido a bandeira uruguaia na conferência de imprensa de consagração dos gauleses pela conquista do Mundial 2018. "Soube que planeia visitar o Uruguai. Para mim seria uma honra recebê-lo e agradecer-lhe pessoalmente", disse o chefe de Estado.

Em carta enviada ao Presidente francês, Emmanuel Macron, publicada na página oficial da presidência uruguaia, Vázquez deu os parabéns ao seu homólogo, ao povo gaulês, aos jogadores e à equipa técnica dos campeões do mundo, que nos quartos-de-final eliminaram precisamente a selecção "celeste".

"Não posso deixar de agradecer o gesto de utilizar a nossa bandeira na conferência de imprensa em Moscovo", disse o presidente uruguaio, referindo-se ao momentos que se seguiram à final em que os “bleus” bateram a Croácia (4-2).

O futebolista do Atlético de Madrid, que já não comemorara o golo apontado ao Uruguai, contou que foi ajudado por um uruguaio no início da carreira, tendo uma relação de respeito com o país sul-americano.

