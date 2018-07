O Dom Pedro Victoria Golf Course foi o palco da 1ª edição do Dom Pedro Júnior Masters, que contou com 58 jovens futuras estrelas de golfe oriundos de várias partes do mundo.

Já nesta primeira edição, o torneio contou com jovens jogadores de oito nacionalidades, nomeadamente: Portugal, Alemanha, Reino Unido, República da Irlanda, EUA, Canadá, Holanda e Espanha, comprovando assim o sucesso deste evento e o interesse que despertou a nível nacional e internacional.

O torneio contou com jovens jogadores de golfe, até aos 18 anos de idade, que foram divididos por cinco categorias. Depois de dois dias fantásticos de golfe, os prémios foram atribuídos para os três primeiros lugares em cada categoria. Na competição feminina, o primeiro lugar foi conquistado de forma brilhante pela Rita Costa Marques, com um total de 140 pancadas. Já na competição masculina, o campeão gross foi o Lucas Azinheiro, com um impressionante resultado de 140 pancadas.

O Dom Pedro Junior Masters foi um evento muito especial, jogado com um ambiente excepcional de convívio entre os jogadores e mesmo entre as suas famílias, propício para fazer novas amizades e superar os objetivos de jogo de cada um.

O Dom Pedro Victoria Golf Course, campo mundialmente reconhecido e, em muitos casos, pela primeira vez jogado, foi admirado pelos jovens golfistas participantes e os seus acompanhantes. O campo, um championship course Par 72, desenhado pela lenda do golfe Arnold Palmer, proporcionou um percurso desafiador, mas justo de golfe, com bunkers posicionados de forma inteligente, para que pudessem assim representar uma ameaça constante ao jogo.

Luis Correia da Silva, CEO da Dom Pedro Golf, referiu sobre a primeira edição do torneio Dom Pedro Junior Masters: “Estamos muito satisfeitos e entusiasmados com o sucesso da primeira edição do Dom Pedro Junior Masters. Acredito na importância de proporcionar eventos deste nível a jovens futuras estrelas do golfe internacional.”

“Ter em campo jogadores representantes de várias nacionalidades é um enorme triunfo para o torneio. Esperamos crescer ainda mais nos próximos anos.”

Depois do grande sucesso que foi a primeira edição do Dom Pedro Júnior Masters, a Dom Pedro Hotels & Golf Collection tem o prazer de anunciar que o torneio regressa ao Victoria Golf Course para a edição de inverno, entre os 3 e 5 de Março de 2019.

