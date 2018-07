A selecção portuguesa continua a carburar a todo o vapor no Campeonato da Europa de hóquei em patins, na Corunha. Nesta quarta-feira, na 3.ª jornada do Grupo A, Portugal obteve a sua maior goleada na prova, até à data, ao derrotar a Áustria por 15-1, segurando a liderança com os mesmos pontos da França.

Depois do 11-0 a Andorra na estreia e do 7-1 à Suíça no encontro seguinte, a selecção comandada por Luís Sénica elevou a fasquia, condenando os austríacos cada vez mais ao último lugar do grupo. Com uma entrada demolidora, aos seis minutos Portugal já vencia por 4-0, graças a um bis de João Rodrigues e a outro bis de Gonçalo Alves (o segundo golo do jogador do FC Porto merece ser visto).

O hat-trick de Gonçalo chegaria pouco depois, bem como o golo de Hélder Nunes, outro bis de Vítor Hugo e um golo de Rafa, que serviu para fechar as contas da primeira parte com um expressivo 9-0. Um resultado que só pecava por escasso face à produção portuguesa, que traduzia também a redução dos níveis de intensidade à medida que os minutos iam avançando.

Nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, um hat-trick de João Rodrigues serviu para elevar para cinco os golos na partida e para consolidar o estatuto do avançado do Barcelona como melhor marcador do Europeu, actualmente com 15 golos. Pelo meio, Rafa também voltou a colocar a bola na baliza austríaca, tal como faria Hélder Nunes nos dois últimos golos.

O momento mais surpreendente do jogo foi mesmo o que aconteceu ao minuto 13 da segunda parte, quando Stefan Sahler arriscou o remate de meia distância, bateu Pedro Henriques e conseguiu o golo de honra da Áustria, festejado como se de uma vitória se tratasse.

O terceiro triunfo de Portugal na competição mantém o candidato ao título no topo do Grupo A, com os mesmos nove pontos dos franceses mas uma diferença de golos mais favorável, e reforça a condição de favorito no embate da 4.ª e última jornada, justamente diante da França. Um encontro agendado para quinta-feira, às 21h, já com os quartos-de-final na mira.

