Num desfile da Sports Illustrated, este domingo, Mara Martin, finalista de um concurso da revista, pisou a passerelle enquanto dava de mamar à filha de cinco meses.

De acordo com a editora da edição de biquínis da Sports Illustrated, MJ Day, o momento não foi planeado. “Estava a falar com as raparigas nos bastidores antes de o desfile começar, vi que o bebé da Mara estava a dormir e a mamar em paz. Perguntei à Mara se ela quereria desfilar e continuar a dar de mamar”, conta, citada pelo site da própria revista. “Foi a decisão mais fácil que tive de fazer.”

Felizmente, a modelo norte-americana tinha um par de auscultadores pequenos com redução de ruído à mão e usou-os para proteger os ouvidos da bebé.

O momento singular captou a atenção da imprensa e das redes sociais. A própria profissional partilhou nas redes sociais uma peça do Daily Mail mostrando-se surpreendida por ser notícia. “Não acredito que estou a acordar com títulos sobre mim e a minha filha por fazer algo que faço todos os dias”, escreveu no Instagram.

“Estou tão grata por poder partilhar esta mensagem e, com sorte, poder normalizar a amamentação e mostrar a outros que as mulheres podem fazer tudo”, partilhou ainda.

Nas redes sociais, as reacções dividiram-se entre elogios à forma como Mara Martin representou a amamentação em público – um tópico controverso, que tem sido bastante debatido nos últimos tempos –, e críticas à falta de oportunidade do momento.

“Linda, forte, vanguardista, a acabar com o estigma em relação à amamentação em público”, escreve um utilizador. “Isto é uma procura de atenção. Ainda é mais inquietante o facto de ter ficado 'surpreendida' se ter tornado viral”, escreve outro.

