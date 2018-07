Eugenie seguirá os passos do seu primo Harry e convidará 1200 pessoas, de crianças a adultos, de organizações a associações de todo o país, para estarem no seu casamento, nos jardins de Windsor, anunciou o Palácio de Buckingham esta quarta-feira.

A princesa de 28 anos, filha mais nova do terceiro filho da rainha Isabel II, o príncipe André e de Sarah Ferguson, a duquesa de York, vai casar-se com o namorado Jack Brooksbank, 32 anos, no Palácio de Windsor a 12 de Outubro.

PUB

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O local escolhido é o mesmo onde Harry, filho mais novo do herdeiro do trono, o príncipe Carlos, casou com a actriz norte-americana Meghan Markle numa cerimónia que decorreu em Maio e Eugenie vai fazer como o sexto na linha do trono, ou seja convidar 1200 pessoas para participar nas comemorações. Para isso, quem quiser, poderá candidatar-se, cabendo a Buckingham fazer a selecção.

Tal como aconteceu com Harry, depois de o casal de recém-casados sair da capela será saudado, em primeiro lugar, por estas pessoas. Segue-se uma pequena viagem de coche por Windsor. Recorde-se que as alamedas estavam pejadas de gente que acenou e parabenizou o príncipe e a actriz à sua passagem.

Eugenie, nona na linha de sucessão ao trono, trabalha no mundo da arte enquanto o seu noivo, ex-gerente da popular discoteca londrina Mahiki, trabalha na indústria de bebidas e turismo. O casal namora há sete anos.

PUB