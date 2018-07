Várias polícias europeias, em colaboração com a Polícia Judiciária, estão a vigiar as movimentações dos membros do grupo de motociclistas Hells Angels, devido ao receio que elementos desta organização internacional ligada ao crime organizado se desloquem a Portugal para a 37. Concentração Internacional de Motos, que se realiza entre quinta-feira e domingo, em Faro. As autoridades temem confrontos com o grupo rival Los Bandidos e o dispositivo de segurança do evento foi reforçado.

PUB

Existem receios de que, após a detenção de 59 elementos dos Hells Angels, membros de outros países europeus venham mostrar apoio aos colegas portugueses na concentração de Faro, onde poderão estar presentes os rivais Los Bandidos. Aguarda-se ainda que o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decrete as medidas de coacção dos 58 suspeitos detidos em Portugal – mais um foi apanhado na Alemanha, onde ainda se encontra. Esta segunda-feira, o Ministério Público pediu prisão preventiva para 54 destes suspeitos, estando as defesas a reagir ao pedido.

A proximidade da concentração de Faro, assumiram responsáveis da PJ, foi determinante para a data da megaoperação, lançada na quarta-feira passada. As autoridades reconheceram temer que o evento, um dos maiores do género da Europa e que atrai muitos milhares de pessoas, pudesse vir a servir de palco de novos confrontos entre os Hells Angels e o grupo Los Bandidos, que recentemente instalou em Portugal uma filial, à frente da qual ficou o ex-líder de extrema-direita Mário Machado.

PUB

A instalação dessa filial é entendida no seio destes grupos como uma provocação, o que pode justificar um episódio ocorrido em Março passado, quando várias dezenas de membros dos Hells Angels agrediram elementos do grupo rival num restaurante do Prior Velho, em Loures. Resultado: seis feridos, três dos quais graves. Munidos de armas brancas, mas também de tacos de basebol, os Hells Angels espancaram membros dos Los Bandidos. No final, Mário Machado – que já cumpriu dez anos de cadeia por roubo, sequestro e outros crimes graves – ameaçava retaliar.

Três tentativas de homicídio

Este incidente violento valeu a imputação de três tentativas de homicídio a vários elementos dos Hells Angels detidos na semana passada, havendo um outro episódio, posterior, que também está a ser entendido como mais uma tentativa de assassinato. Associação criminosa, roubo e ofensa à integridade física são outros dos crimes imputados.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A PSP assume que este ano vai acentuar a segurança associada ao evento. “Vamos ter um dispositivo de segurança mais reforçado este ano, especialmente na cidade de Faro, mas também no resto do Algarve”, afirma o porta-voz da PSP, o intendente Hugo Palma. Tal vai contar com mais elementos do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico, que normalmente já são destacados para a concentração. A PSP reconhece que este ano há uma troca de informações intensa tanto com a PJ como com os serviços de informações para monitorizar eventuais deslocações de grupos de motociclistas violentos. As autoridades que vigiam as fronteiras terrestres também terão um cuidado especial, concentrando as atenções nas passagens por Vila Real de Santo António e Elvas, as habitualmente usadas pelos motociclistas que se deslocam para Faro.

Menos preocupado parece estar José Amaro, presidente do Moto Clube de Faro, a entidade que organiza a concentração. O dirigente lamenta que a comunicação social esteja a “empolar as coisas” e espera que isso não faça com que os motociclistas desistam de participar. O número de seguranças privados contratados é igual ao do ano passado. “A segurança que temos no recinto é a habitual. Contratamos uma empresa que vai disponibilizar à volta de 120 seguranças”, precisa José Amaro. O dirigente faz questão de sublinhar que esta é “uma concentração de amizade” e de “amor pelo motociclismo”. “Quem não aceita estes moldes agradecemos que não venha”, avisa. Mesmo assim, reconhece que os Hells Angels são presença assídua no evento e que, em 2013, agrediram elementos de várias forças de segurança que, nas suas folgas, participavam no evento.

Contactada pelo PÚBLICO, a GNR, responsável pelo policiamento na área onde se realiza a concentração, não respondeu, em tempo útil, às perguntas sobre o dispositivo montado este ano.

PUB