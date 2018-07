A defesa do ex-ministro da Economia Manuel Pinho apresentou esta terça-feira um incidente de recusa a pedir o afastamento dos dois procuradores do Departamento Central de Investigação e Acção Penal de Lisboa (DCIAP), Carlos Casimiro Nunes e Hugo Neto, responsáveis pela investigação do caso das rendas da EDP. Tal impediu a realização do interrogatório do antigo governante agendado para esta manhã.

Isso mesmo confirma a Procuradoria-Geral da República (PGR), numa nota divulgada ao início da tarde, que adianta que Manuel Pinho ia ser ouvido na qualidade de arguido. Quando tal acontece, isso significa que antes de ser interrogado, os procuradores pretendiam constituí-lo formalmente como arguido, o que não chegou a suceder.

Em Julho do ano passado, o Ministério Público constituiu o ex-ministro da Economia como arguido, mas, em Maio, o juiz de instrução Ivo Rosa, declarou nula essa diligência, o que suscitou um recurso apresentado pelos procuradores no Tribunal da Relação de Lisboa. Ainda se aguarda por uma decisão dessa instância superior.

O comunicado da PGR informa que estava prevista para esta terça-feira a “realização de interrogatório de Manuel Pinho na qualidade de arguido”. No entanto, “antes de iniciada a diligência foi suscitado, pelo seu advogado, o incidente de recusa dos magistrados designados para dirigir o inquérito”, adianta a nota.

Face a este pedido, o Ministério Público “deu sem efeito a diligência designada, a fim de o incidente de recusa ser apreciado pelo imediato superior hierárquico” dos dois procuradores, ou seja, o director do DCIAP.

À saída daquele departamento, em Lisboa, o advogado de Pinho, Ricardo Sá Fernandes, afirmou que "a diligência foi dada sem efeito porque ocorreram questões processuais". O advogado acrescentou: "As razões porque eu entendi que esta diligência não devia ter lugar eram porque [Manuel Pinho] foi convocado como arguido, o que consubstanciava um desrespeito por a uma decisão judicial", para logo adiantar que "o Ministério Público tem o direito de discordar da decisão do juiz [Ivo Rosa], mas não a pode é desrespeitar (...) porque vivemos num Estado de Direito".

O advogado explicou ainda aos jornalistas ter discordado da marcação para esta terça-feira da diligência que levou Manuel Pinho ao DCIAP, porque foi marcada para o mesmo dia em que o ex- governante ia ao Parlamento prestar esclarecimentos aos deputados acerca de decisões políticas que tomou na área da energia. Esta audição começou por volta das 15h20.

"Pedimos o reagendamento desta diligência [do Ministério Público] para outro dia, uma vez que nos parecia inconveniente", disse, defendendo que no combate processual as instituições "têm de ser respeitadas, mesmo que se discorde" da decisão dessas instituições. Com Lusa

