“Picuote de ruoda” é mirandês para Picote circular. O projecto foi buscar o nome à freguesia de Miranda do Douro onde vai ser desenvolvido e ao conceito económico em que se insere: é um das propostas de economia circular que 55 freguesias portuguesas vão pôr em prática até ao final do ano, com quase um milhão de euros do Fundo Ambiental. A ideia da junta de Picote é resgatar as sobras de refeições de diferentes instituições que gere – começando com um lar de idosos, três escolas e uma estalagem – para distribuir por famílias carenciadas da vizinhança. E depois encaminhar os resíduos para compostagem, para fertilizar um horto de espécies autóctones.

Freguesias com projectos financiados Bragança Junta de Freguesia de Picote (Miranda do Douro) Junta de Freguesia de Torre de Moncorvo Braga Freguesia de Celeirós, Aveleda e Vimieiro (Braga) União de Freguesias de Merelim São Paio, Panoias e Parada de Tibães (Braga) Freguesia de Seide (Vila Nova de Famalicão) Freguesia de Brufe (Vila Nova de Famalicão) Freguesia de Passos (Fafe) Porto Junta de Freguesia de Paranhos (Porto) Junta de Freguesia de Oliveira do Douro (Vila Nova de Gaia) União das Freguesias de Gondomar (S. Cosme), Valbom e Jovim Junta de Freguesia de Matosinhos e Leça da Palmeira Junta de Freguesia de Folgosa (Maia) Freguesia do Coronado (Trofa) Junta de Freguesia de Alfena (Valongo) Junta de Freguesia de Vila do Conde Junta de Freguesia de Ansiães (Amarante) Viseu União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta Junta de Freguesia de Tabuaço Junta de Freguesia de Adorigo (Tabuaço) Junta de Freguesia de Chavães (Tabuaço) Junta de Freguesia de Desejosa (Tabuaço) Junta de Freguesia de Granja do Tedo (Tabuaço) Junta de Freguesia de Longa (Tabuaço) Junta de Freguesia de Sendim (Tabuaço) União de Freguesias de Barcos e Santa Leocádia (Tabuaço) União de Freguesias de Távora e Pereiro (Tabuaço) União de Freguesias de Pinheiros e Vale de Figueira (Tabuaço) Junta de Freguesia de Valença do Douro (Tabuaço) Guarda Freguesia da Guarda Junta de Freguesia de Figueiró da Granja (Fornos de Algodres) Coimbra União das Freguesias de Coimbra Freguesia de São Caetano (Cantanhede) Leiria Junta de Freguesia de Alqueidão da Serra (Porto de Mós) Portalegre Freguesia de Belver (Gavião) Lisboa Junta de Freguesia de Benfica (Lisboa) Junta de Freguesia de Olivais (Lisboa) Junta de Freguesia da Estrela (Lisboa) Junta de Freguesia de Campolide (Lisboa) Junta de Freguesia de Campo de Ourique (Lisboa) Junta de Freguesia de Carnide (Lisboa) Freguesia de Parque das Nações (Lisboa) Freguesia de Encosta do Sol (Amadora) União de Freguesias de Carcavelos e Parede (Cascais) Freguesia de São Domingos de Rana (Cascais) União das Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça (Torres Vedras) Setúbal União de Freguesias de Grândola e Santa Margarida da Serra Évora União das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde (Évora) União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras (Évora) Freguesia de Reguengos de Monsaraz União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras (Montemor-o-Novo) Junta de Freguesia de Arcos (Estremoz) Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Conceição e São Bartolomeu (Vila Viçosa) Freguesia de Vimieiro (Arraiolos) Beja Junta de Freguesia de São Luís (Odemira) Faro Junta de Freguesia de Portimão

Há outros exemplos: um projecto de recolha e redistribuição de roupa de bebé (Benfica); uma oficina comunitária (Olivais); uma biblioteca de ferramentas e materiais (Campo de Ourique) e uma feita de livros usados (Matosinhos e Leça da Palmeira).

Esta é a chegada do financiamento público aos projectos de economia circular a nível local. Esse conceito, de que cada vez mais se fala, consiste na tentativa de alargar o ciclo de vida dos materiais, dando-lhe novos usos, reciclando ou apostando na redução. O Governo está, desde 2017, a promover a transição para este tipo de economia, tendo aberto cinco avisos para financiamento de projectos. O JUNTAr é um deles e o primeiro dirigido às juntas de freguesia. Até agora, estas, estando vedadas aos fundos comunitários, não tinham apoio nesta área.

A novidade colheu frutos: houve 110 candidaturas, 55 das quais aprovadas após avaliação de uma comissão. Cada projecto é financiado a 85% pelo fundo do Ministério do Ambiente, até um máximo de 25 mil euros. O que não impede as freguesias de irem bastante além do financiamento, como é o caso da União de Freguesias de Merelim São Paio, Panoias e Parada de Tibães, em Braga, que tem um seu projecto orçado em mais de 47 mil euros.

"Europa só tem 9% dos materiais físicos que precisa"

Os projectos distribuem-se por freguesias de 34 concelhos. Entre eles, Tabuaço, no distrito de Viseu, é o município com mais projectos financiados, atribuídos a 11 das suas 13 freguesias. Segue-se Lisboa com sete projectos e Braga, Famalicão, Cascais e Évora, com dois cada um.

“Há uma relação muito forte entre território e economia circular. Dito de outra forma, a proximidade conta”, diz o ministro do Ambiente. João Matos Fernandes vê nas juntas de freguesia “os parceiros de excelência” para fomentar este movimento a nível local, “a ver se se acaba com a heresia de achar que é melhor deitar fora e comprar novo do que mandar reparar”. Alguns projectos promovem a reutilização de materiais, outros fazem-nos a pensar especificamente na alimentação.

Para o governante, é urgente repensar a produção e o consumo. “O problema mais crítico que a Europa tem, pensado a prazo, é o dos materiais. A Europa só tem 9% dos materiais físicos que precisa para o desenvolvimento da sua economia. Por isso temos mesmo que dar mais vida aos materiais e garantir que o valor económico dos bens se mantém durante mais tempo”, sublinha Matos Fernandes. A intenção é que para o ano haja uma nova edição do JUNTAr, com maior orçamento e capacidade de apoiar mais projectos.

