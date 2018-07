Depois de ter feito uma intervenção inicial de 35 minutos sobre energia, o antigo ministro da Economia Manuel Pinho recusou responder a qualquer pergunta do PSD sobre a sua ligação a empresas offshore ou a pagamentos feitos pelo BES/GES quando era ministro.

Ouvido desde as 15h na Comissão de Economia e Obras Públicas, Manuel Pinho deu aquilo que descreveu como a sua proposta para a redução dos preços da energia, em que inclui, entre outras medidas, a redução do IVA da energia para a média praticada na União Europeia, o fim da cobrança da taxa para o audiovisual que financia a RTP. E remeteu para o PSD responsabilidade pelas rendas excessivas do sector energético, os chamados CMEC. Era a direita que estava no poder em 2004 quando estes foram criados, ele apenas concretizou o fim da aplicação de tais medidas quando chegou ao Governo, com José Sócrates.

Sentado ao lado do seu advogado, Ricardo Sá Fernandes, quando começou a ronda de perguntas e o PSD o questionou logo sobre é dono (de forma directa ou indirecta) de offshores e se alguma vez recebeu dinheiro através delas, nomeadamente proveniente do BES/GES, Manuel Pinho argumentou que não falará sobre mais nada a não ser política energética. E insistiu nessa resposta de cada uma das outras quatro vezes que os sociais-democratas lhe colocaram perguntas sobre conduta ética.

