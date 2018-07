O antigo líder do Bloco de Esquerda João Semedo morreu esta terça-feira aos 67 anos, confirmou o partido. O médico, antigo deputado e ex-candidato à Câmara Municipal do Porto lutava há vários anos contra um cancro que fez com que perdesse a voz, reaprendendo a falar com a ajuda de uma prótese. “Durante uma doença grave, importa mais a personalidade do que o título ou a formação académica”, dizia numa entrevista ao PÚBLICO em 2016.

Semedo, que aderiu ao Bloco de Esquerda em 2007, destacou-se nos últimos anos pela defesa da despenalização da eutanásia. Em Fevereiro deste ano, por ocasião do debate no Parlamento em torno da morte medicamente assistida, apelou a uma discussão racional, “sem medos”. Considerava-a “um projecto democrático e humanista que não obriga ninguém, mas também não impede ninguém”, que tornaria a “democracia mais perfeita”. Depois de a proposta ter sido chumbada, Semedo disse que a sua aprovação “é uma questão de tempo: não foi agora, será na próxima legislatura”.

Nasceu a 20 de Junho de 1951 em Lisboa, onde frequentou o Liceu Camões. A sua longa actividade política iniciou-se com a tragédia das cheias de Lisboa de 1967, quando ainda andava no liceu, através da mobilização estudantil no apoio às vítimas. "Foi um acontecimento muito marcante para mim e para a minha geração, não sabia nem sequer imaginava como se podia viver tão miseravelmente às portas de Lisboa", contava ao PÚBLICO.

Mais tarde, em 1972, aderiu ao PCP através da União de Estudantes Comunistas, e acabou por mergulhar na clandestinidade e por ser preso pela PIDE por distribuir panfletos a exigir eleições livres. Em 1975, licenciou-se na Faculdade de Medicina de Lisboa.

Mudou-se para o Porto e, a partir daí, o seu percurso dividiu-se entre a política e a medicina. Foi nomeado director do Hospital Joaquim Urbano, no Porto, entre 2000 e 2006. Foi um dos autores da nova proposta de Lei de Bases da Saúde, tendo lançado com António Arnaut o livro Salvar o SNS – Uma nova lei de bases da Saúde para defender a democracia.

Foi deputado pelo Bloco de Esquerda em três legislaturas, até renunciar ao mandato por motivos de saúde, em Março de 2015.

“Tive a vida que escolhi, a vida que quis, não tenho nada de que me arrependa no que foi importante, segui sempre a minha intuição, nunca me senti a fazer o que não queria. Sim, fui muito feliz, sou e acho que continuarei a ser”, admitia numa entrevista ao Observador, em 2017. “Nunca desejei morrer, mas sempre achei que, se morresse, a morte me apanharia feliz com a vida que tive.”

