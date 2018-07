O ministro da Defesa José Azeredo Lopes disse desconhecer, perante os deputados, uma alegada discrepância sobre o material de Tancos ainda desaparecido e o que já foi declarado recuperado.

“Se fui informado? Não, não fui informado. Porque provavelmente quem investiga considerou que estaria em segredo de justiça”, afirmou Azeredo Lopes, na audição parlamentar sobre o caso de Tancos, na sequência da notícia do Expresso de sábado de que há explosivos, granadas e um disparador de compressão ainda por encontrar.

Azeredo Lopes disse não compreender o motivo da “alegada discrepância”. E remeteu para a investigação as informações que veiculou em Outubro depois de o material desaparecido ter sido encontrado. “O ministro transmitiu informação que resultava da investigação quando a investigação deu a conhecer resultados parcelares”, disse, escusando-se a comentar “directa e indirectamente” notícias sobre “alegados conflitos” entre a Polícia Judiciária Militar e a Polícia Judiciária na averiguação do caso. Azeredo Lopes rejeitou, no entanto, “estar a passar responsabilidades para a Polícia Judiciária Militar” e referiu estar a “chamar a atenção de que a investigação em curso teve dois desenvolvimentos: a caixa 9 milímetros e o material a mais”.

