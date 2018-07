O ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, deverá remeter para o Ministério Público e para o chefe de Estado-Maior do Exército mais explicações sobre o facto de, alegadamente, permanecer desaparecida uma parte das munições roubadas em Tancos em Junho do ano passado. Azeredo Lopes vai ser questionado nesta terça-feira na Comissão Parlamentar de Defesa sobre o facto de uma exposição do Ministério Público, noticiada no sábado pelo Expresso, indicar que 30 cargas de explosivos, três granadas ofensivas, duas granadas de gás lacrimogéneo e um disparador de descompressão estão desaparecidos. Ou seja, o material roubado não terá sido todo devolvido a 18 de Outubro, na Chamusca, como se pensava.

A informação de que há material em falta é do Ministério Público e, aí, Azeredo tenciona repetir aquilo que já disse no comunicado de domingo: “Os esclarecimentos sobre o andamento da investigação, que todos aguardamos, só podem ser prestados pelo Ministério Público.”

Quanto à lista do material furtado, essa é da responsabilidade do Exército, considera o Ministério da Defesa. Essa lista consta do texto “Tancos 2017, factos e documentos”, publicado no site do Governo, e consta também de documentação enviada à comissão de Defesa.

Nunca o chefe de Estado-Maior do Exército (EME) transmitiu aos deputados a informação de que estava em falta uma parte significativa das munições roubadas que pode servir para explosões controladas. Na última vez que foi ouvido no Parlamento, a 21 de Novembro do ano passado, e já depois de as caixas com munições terem aparecido na Chamusca, Rovisco Duarte voltou, apurou o PÚBLICO, a dizer o que já dissera antes: que faltavam apenas munições de 9mm que eram fáceis de vender no mercado negro por serem usadas em muitas armas. E ninguém lhe pediu a lista de bens devolvidos para a confrontar com a lista do material roubado. Contactado pelo PÚBLICO, o Exército “não comenta” quaisquer notícias sobre a investigação de Tancos.

Carregueira: sete anos, zero acusados Sete anos depois, nunca foi encontrado nenhum culpado. Em Janeiro de 2011, foram roubadas dez armas de guerra do armazém do Centro de Tropas Comandos na Carregueira, em Belas. O roubo foi muito diferente do de Tancos, uma vez que os assaltantes não passaram por qualquer buraco na rede nem precisaram de forçar qualquer porta. Tiveram, isso sim, de abrir uma porta com código de segurança, e foi o que fizeram. Como? Não se sabe. Na altura, mal foi detectado o roubo, o comandante da unidade mandou fechar os portões e manteve 300 militares no quartel para serem interrogados, numa atitude que foi polémica e contestada na praça pública. Os militares só puderam sair ao fim de cinco dias, depois de todos eles terem respondido às perguntas da Polícia Judiciária Militar e do Exército. Ninguém ficou detido e nunca ninguém veio a ser acusado.

Ocultar para investigar?

No meio militar, acredita-se, no entanto, que o Ministério Público não terá sido apanhado de surpresa pelo facto de ainda haver munições por recuperar e que essa informação sobre o material que permanece desaparecido poderá ter sido ocultada da opinião pública apenas por conveniência da investigação.

No primeiro comunicado sobre o furto, o Exército escreveu que, “apesar de se entender que os números e quantidades exactas não devem ser publicamente difundidos para não prejudicar as investigações em curso, esclarece-se que os trabalhos de contagem de materiais foram elaborados pelo Exército na presença da Polícia Judiciária Militar (PJM), sendo, portanto, do conhecimento das autoridades competentes e da tutela”. Esta teoria esbarra, porém, na preocupação expressa de forma enfática pelo Presidente da República, que é também comandante supremo das Forças Armadas e que, nessa qualidade, estaria a par de alguma manobra de ocultação, se fosse o caso.

