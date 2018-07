Os nosso queridos senhorios

PUB

Fico espantado como ainda há portugueses que confundem um princípio lavrado na nossa Constituição, o direito à habitação, que é um princípio geral tal como o direito à saúde, à vida, à privacidade entre outros inscritos e muito bem na nossa lei fundamental, com o direito ao arrendamento vitalício através de um contrato de arrendamento celebrado de livre vontade entre particulares, como parece ser o caso de alguns leitores do PÚBLICO.

Esquecem essas pessoas que a Constituição também refere o direito à propriedade e que seria suposto esses outros direitos fundamentais serem assegurados pelo Estado e não por privados: numa sociedade como aquela em que vivemos é suposto poderem ser celebrados livremente contratos entre duas pessoas - seja de arrendamento, de compra, de venda, de prestação de um serviço - e é suposto a Lei proteger o seu cumprimento e não o contrário. É isso que distingue as sociedades modernas e civilizadas das outras em que os contratos não são para respeitar.

PUB

Carlos Duarte, Lisboa

O grupo dos 22

Vinte e dois deputados dos partidos da esquerda manifestaram o seu repúdio pela não libertação do ex-Presidente do Brasil, ordem emanada por um tribunal superior, após a tentativa frustrada dum juiz de plantão em libertá-lo. Engraçado como representantes do povo português se atrevem a criticar a justiça dum Estado soberano e democrático da América do Sul, imiscuindo-se nas leis e normas da sua jurisprudência. A acontecer o inverso, imagino o que teríamos de ouvir destes democratas, sempre ansiosos de militância compulsiva, sempre convencidos da sua “verdade” doutrinária. Curioso e sintomático que esta gente não se incomode nada com o que se passa na Venezuela, Cuba ou Coreia do Norte, “exemplos” máximos da democracia, “vanguardistas” dos direitos humanos, “paraísos” da liberdade. Bom seria que estes deputados se debruçassem na missão que lhes foi confiada, isto é, servir a Nação, evitando dar lições a terceiros.

José Alberto Mesquita, Lisboa

Massacre

Dêem-se as voltas que se queiram dar, olhe-se o nosso tecido social do direito ou do avesso, o resultado da observação é sempre o mesmo: subalternização e esmagamento dos mais fracos perante as instituições, estatais ou privadas, tanto faz. A nossa sociedade é desigual, é injusta e não protege os mais desfavorecidos, como seria de esperar de uma sociedade que se afirma democrática.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A distribuição da riqueza produzida é cada vez mais assimétrica; os ricos muito mais ricos, os pobres muito mais tristes. Não nos venham com tretas, a luta de classes só não existe porque não é de uma luta que se trata, é um autêntico massacre!

Vão distraindo o povo com papas e bolos, fingem ser prejudicados por políticas que lhes cerceiam a liberdade de enriquecer, mas que mais querem os ricos e poderosos? Quando saciarão a sua gula por riquezas e poder? Será necessário que tudo morra, que tudo desabe e impluda para que algo mude sem que fique tudo na mesma?

Rui Silvares, Cova da Piedade

PUB